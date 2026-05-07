Нискотарифният авиопревозвач „Райънеър“ закрива базата си в Солун

07 май 2026, 10:22 часа 282 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Нискотарифният авиопревозвач „Райънеър“ е информирал персонала си, че базата на компанията във втория по големина гръцки град Солун ще бъде закрита, съобщава местният информационен портал voria.gr. Като причина за решението ръководството на „Райънеър“ изтъква увеличаването на летищните такси от „Фрапорт“, оператор на солунското летище „Македония“. 

Затварянето на базата е предвидено за октомври след края на летния сезон. До петък се очаква „Райънеър“ да съобщи на пресконференция в града какви ограничени маршрути ще запази от Солун през зимата.

В момента превозвачът, който е най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа, е базирал в Солун три от самолетите си и извършва 33 полета дневно. Броят на служителите на „Райънеър“ в града е 120, пише БТА. 

Гръцкото икономическо издание „Капитал“ коментира, че „Райънеър“ е един от основните авиопревозвачи на летище „Македония“ и има съществено значение за международната свързаност на града.

Заместник-кметът на Солун по туризма Василис Гакис, цитиран от гръцката секция на CNN, заяви, че „когато си отива една авиокомпания, която превози 500 хиляди пътници миналата година, както разбирате това е една много голяма загуба“.  

По данни на „Фрапорт“, цитирани от телевизия Скай, през солунското летище „Македония“ през 2025 г. са преминали почти 8 милиона пътници, което е увеличение с 8,2% в сравнение с 2024 г.

Елена Страхилова
