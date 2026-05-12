Бивш шеф на НАТО поиска нов световен съюз, който да се противопостави на САЩ

Нов съюз на демократичните държави, "способни да се противопоставят на Съединените щати, ако е необходимо". Това призова бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен и поясни, че американският президент Доналд Тръмп изглежда отдръпва страната от традиционната ѝ роля на глобален лидер, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Още от дете се възхищавам на САЩ и ги смятам за естествен лидер на свободния свят", каза Расмусен пред Демократичния новинарски съюз преди срещата на върха по въпросите на демокрацията в датската столица Копенхаген. Форумът се организира от фондацията "Алианс на демокрациите“, основана от Фог Расмусен.

"Но изглежда, че президентът Тръмп се е оттеглил от тази роля. Така че се нуждаем от нов лидер на свободния свят“, посочи бившият генерален секретар на НАТО.

Фог Расмусен заяви, че предложеният алианс може да включва Европейския съюз, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея и може да бъде наречен Д-7, като „Д“ означава демокрация. "Ако действаме заедно, ако обединим сили, ако работим в екип, то тогава ще представляваме страховита сила“, каза Расмусен, който беше начело на НАТО от 2009 до 2014 г., а преди това - министър-председател на Дания от 2001 до 2009 г.

Той предложи "икономически член 5“, формулиран по подобие на клаузата за колективна отбрана на НАТО, съгласно който икономическа атака срещу една държава член ще се приеме като атака срещу всички. Тази клауза ще е противодействие на икономическата принуда от държави като Китай и потенциално САЩ.

Фог Расмусен отбеляза, че размяната на заплахи между съюзници в рамките на НАТО е "неприемлива“, визирайки спора между Вашингтон и Копенхаген за администрирания от Дания полуавтономен арктически остров Гренландия, и определи непредсказуемостта на правителството на Тръмп като най-големия повод за притеснение.