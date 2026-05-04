ДЗИ предлага до 35% отстъпка за онлайн застраховка „Комфорт за дома“

ДЗИ, дигиталният лидер на застрахователния пазар и част от KBC Group в България, предлага до 35% отстъпка при онлайн сключване на имуществена застраховка „Комфорт за дома“. Кампанията е валидна в периода 30 април - 30 юни 2026 г., а отстъпката важи при сключване на застраховката през дигиталните канали на ДЗИ - портала на компанията и ОББ Мобайл.

Имуществената застраховка „Комфорт за дома“ предлага гъвкави покрития. Те са съобразени с индивидуалните нужди на всеки дом и включват защита при рискове като пожар, теч, природни бедствия и други непредвидени събития. Продуктът е структуриран в три специални пакета, които позволяват избор на ниво на защита според предпочитанията на клиента и типа на застрахования имот. Сред ключовите предимства на застраховката са 100% дигитално сключване, възможност за добавяне на допълнителни покрития, 24/7 съдействие от аварийни техници чрез покритието „SOS за дома“ за пакетите „Злато“ и „Платина“, правна помощ и защита при онлайн рискове, включително такива, свързани с дигитални покупки и услуги, както и опция за автоматично подновяване.

През 2026 г. ДЗИ отбелязва своята 80-годишнина под мотото „Обичаш го, застраховай го“. Компанията продължава да инвестира в дигитализация и иновации, с които да улесни достъпа до застрахователни продукти и да подобри значително качеството на обслужването на своите клиенти по всички продуктови линии на застраховане.

Посланието „Обичаш го, застраховай го“ има за цел да насочи вниманието на обществото към важната роля на застраховането и застрахователните продукти. Те осигуряват спокойствие, предвидимост и предоставят необходимите средства, с които хората могат по-лесно да се справят при възникването на застрахователни събития.

Комуникационната кампания на ДЗИ насърчава клиентите да се замислят и да предприемат действия за защита на своя дом и имущество. Тя комбинира удобството на онлайн решенията с експертната грижа и сигурност. Освен дигиталните си канали, застрахователят разполага и с добре развита мрежа от 162 офиса в цялата страна, повече от 230 опитни застрахователни специалисти и над 1 100 агенти. По този начин ДЗИ осигурява не само качествени продукти, но и професионално обслужване, съобразено с нуждите на клиентите.