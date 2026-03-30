"Дрон ефект": Още един голям руски химически завод и производител на торове затвори

Руският химически завод "Куйбишев Азот" спря работа, след като тази нощ беше атакуван и ударен от украински далекобойни дронове. Това съобщават източници на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Предприятието се намира в Толяти, Самарска област.

Съгласно информацията на руската опозиционна информационна платформа, далекобойните безпилотни системи са ударили и повредили инсталация за амониев хлорид. Всички служители на завода са евакуирани, а заводът е преустановил дейността си, според източници на ASTRA в руското министерство на извънредните ситуации.

В официалния си канал в Телеграм губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев уточни, че "вражески дронове са атакували промишлено предприятие в Толяти. Няма жертви". Шофьори на камиони съобщиха в Телеграм за затваряне на движението в близост до завода "Куйбишев Азот": "Движението е временно ограничено по улица "Новозаводская".

"Куйбишев Азот" е една от водещите химически компании в Русия, лидер в производството на капролактам и неговите производни, и един от най-големите производители на азотни торове. Такива предприятия произвеждат и вещества, които се използват за направа на взривни вещества за боеприпаси.

