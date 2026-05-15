137 потвърдени международни участници досега, GITEX и летящи таксита: Какво всъщност ще донесе EXPO 2027 Белград?

Докато Европа търси нови пространства за сътрудничество, Белград навлиза в последната година от подготовката за EXPO 2027 – събитие, което може трайно да промени международния статут на целия регион. С вече потвърдени 137 международни участници за Специализираната изложба, Сърбия се позиционира като домакин на едно от най-значимите международни събития през следващата година. Чрез символичното отброяване на последните 365 дни до откриването в крепостта Калемегдан – историческата среща на Изтока и Запада – Белград официално навлезе във финалната фаза на подготовката за най-голямото международно събитие в своята модерна история, под мотото „Play for Humanity: Sport and Music for All“.

Фактът, че подготовката отдавна е преминала отвъд концепции и планове на хартия, е очевиден веднага щом човек пристигне в Белград. Посетителите, идващи от Будапеща или Централна Европа, вече могат да видят бързата трансформация на новия градски район в Сурчин, който ще бъде домакин на бъдещия EXPO. EXPO Village и зоната с международните павилиони вече навлизат във финалните етапи на строителството, а ключовите срокове са ясно определени: предаването на павилионите на участващите държави е планирано за декември 2026 г., след което ще започне фазата на обзавеждане и тестове.

Докато строителството продължава в Сурчин, разработването на програмното съдържание и координацията на едно от най-сложно организираните събития в света върви паралелно. В този контекст Белград ще бъде домакин и на някои от най-големите световни технологични и иновационни форуми през следващите години. Пристигането на GITEX – една от най-влиятелните технологични и стартъп изложби в света – допълнително позиционира Сърбия на картата на нововъзникващите европейски технологични центрове. Това изпраща ясен сигнал към международната общност и особено към страните от региона, че EXPO 2027 не е просто възможност за развитие на една държава, а за целия Западен Балкан и съседните страни. От гледна точка на бизнес възможности и икономическо развитие, това е шанс, който не може да бъде пропуснат.

Значително международно внимание беше привлечено и от талисманите на EXPO 2027 – Растко и Милица, представени за първи път на EXPO 2025 в Осака. Вдъхновени от съчетание на сръбска традиция и съвременна култура, тези „супергерои на играта“ носят ясно послание: че креативността, музиката и спортът нямат граници.

Доброволчеството на големи международни събития винаги е било възприемано като уникална форма на престиж и изключително преживяване за младите хора по света. Затова организаторите на EXPO 2027 очакват около 20 000 доброволци от Сърбия и чужбина да участват по време на изложбата, което ще бъде най-голямата доброволческа програма в историята на страната.

Кандидатурите за всички пълнолетни над 18 години ще бъдат отворени на 15 май чрез официалната онлайн платформа на EXPO 2027. Програмата ще бъде достъпна и за международни доброволци, с цел да даде възможност на младите хора от региона и света да придобият опит в работата на едно от най-големите международни събития в Европа.

По време на 93-те дни на EXPO 2027 се очакват над четири милиона посетители, а програмата ще включва повече от 8 000 събития – от големи концерти и спортни прояви до научни форуми, творчески работилници и национални презентации на участващите държави. Още сега, в навечерието на EXPO 2027, Белград все повече приема ритъма на големи международни събития чрез концерти на Ерос Рамацоти, Лени Кравиц и Дийп Пърпъл, които дават представа за съдържанието, което посетителите на EXPO могат да очакват.

За първи път събитие от такъв мащаб идва в Югоизточна Европа, носейки потенциала трайно да промени начина, по който светът възприема тази част от континента. В момент, когато Европа търси нови точки на свързване, Белград се стреми да се позиционира на пресечната точка между технологии, култура, бизнес и международен диалог. Предстоящата година ще покаже дали регионът може да се възползва от рядко предоставяна възможност – да премине от периферията на континента в центъра на международното внимание.