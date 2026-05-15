,,Главболгарстрой“ в Атина: Енергийният преход в Югоизточна Европа с фокус върху сигурността и регионалната свързаност

Снимка: (отляво – надясно) Санджийв Кумар, директор „Политики“ Европейски съвет за геотермална енергия (EGEC); Федерико Лазари, ръководител на Представителството на „Главболгарстрой“ в Брюксел; Андреас Папандреу, професор по екологична икономика (Атински университет); модератор Елени Варвициоти, кореспондент за Гърция и Кипър Financial Times.

По време на международния форум Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe, организиран в Атина от водещата глобална финансова и бизнес платформа Financial Times, Федерико Лазари, ръководител на Представителството на „Главболгарстрой“ в Брюксел, взе участие в дискусия на високо равнище, посветена на темите за развитието и инвестициите в стратегическа енергийна инфраструктура в Европа.

Двудневната среща в Атина събра представители на правителства, бизнеса и енергийния сектор, които обсъдиха решения за по-сигурна, достъпна и взаимосвързана енергийна система чрез сътрудничество, инвестиции и координация на политиките в условията на глобални предизвикателства.

Откривайки форума, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис акцентира върху необходимостта Европа да разглежда енергийната сигурност като стратегически приоритет наред с климатичните цели. Той отбеляза, че продължителни сътресения в района на Ормузкия проток биха могли да окажат сериозно влияние върху глобалните енергийни пазари, инфлацията и веригите на доставки, като подчерта необходимостта от по-интегриран и стабилен европейски енергиен пазар.

В рамките на дискусиите енергийните министри от Гърция, Грузия, Албания, Сърбия, Молдова и Северна Македония подчертаха необходимостта от ускорена интеграция на енергийните системи в Югоизточна Европа и по-тясна координация между държавите в региона. Гръцкият министър на енергетиката Ставрос Папаставру определи Вертикалния газов коридор като стратегически проект, който надхвърля инфраструктурното си значение и има роля както за енергийната свързаност, така и за регионалното сътрудничество. Той също така подчерта, че въпреки напредъка в процеса на декарбонизация, енергийната сигурност и надеждността на доставките остават ключови приоритети, заедно с необходимостта от осигуряване на базови енергийни мощности.

Ставрос Папаставру – министър на енергетиката и околната среда на Гърция; Мариам Квривишвили – министър на икономиката и устойчивото развитие на Грузия; Енеа Каракачи – министър на инфраструктурата и енергетиката на Албания; Дубравка Джедович Ханданович – министър на минното дело и енергетиката на Сърбия; Дорин Жунгиету – министър на енергетиката на Молдова; Саня Божиновска – министър на енергетиката, минното дело и минералните ресурси на Северна Македония; Атанасиос Елис – главен редактор на англоезичното издание на „Катимерини (модератор)

Сръбският министър на енергетиката Дубравка Ханданович постави акцент на ускоряване интеграцията на енергийните пазари, като посочи, че забавянията в процеса и прекомерната бюрокрация увеличават разходите и затрудняват развитието на инфраструктурните проекти.

Министърът на енергетиката на Молдова Дорин Жунгиету от своя страна подчерта значението на трансграничните енергийни връзки за устойчивостта на енергийните системи при кризи, както и необходимостта от засилване на международното сътрудничество с цел гарантиране на сигурността на доставките.

Федерико Лазари, ръководител на Представителството на „Главболгарстрой“ в Брюксел по време на дискусията посветена на темите за развитието и инвестициите в стратегическа енергийна инфраструктура в Европа.

От страна на „Главболгарстрой“ Федерико Лазари подчерта, че предизвикателство за Европа представлява не толкова осигуряването на финансиране и инвестиционна активност, колкото скоростта на реализация на стратегическите енергийни проекти. По думите му съществуващите европейски финансови инструменти вече осигуряват значителен ресурс, но забавянията в разрешителните процедури, административната сложност и регулаторната рамка остават основна пречка пред бързото и приоритетно изграждане на инфраструктура. Той подчерта, че енергийната сигурност и стабилността на доставките следва да бъдат още по-водещ стратегически приоритет за Европа.

Именно и в тази връзка трансграничните инфраструктурни проекти изискват по-висока степен на координация, преодоляваща различните разрешителни режими, срокове на изпълнение и национални процедури. Като пример Лазари посочи проекта „Вертикален газов коридор“, който „Главболгарстрой“ изпълнява на територията на България, при който по EPC модел компанията осъществява цялостния процес по проектиране, доставка на материали/ оборудване и строителство, полагайки максимални усилия за съкращаване на сроковете и оптимизирано изпълнение на строително-монтажните дейности.