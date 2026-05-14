Как МЕТРО България превърна диалога между поколенията в реални бизнес решения

Чрез програмата „Обратно менторство“ опитът и новото мислене работят заедно и водят до реални резултати.

Какво се случва, когато човек в началото на кариерата си каже на ръководител как може да работи по-добре и бъде чут? В повечето компании отговорът е „зависи“. В МЕТРО България това вече е част от начина, по който се взимат решения.

Преди повече от година компанията прави първия си опит с „Обратно менторство“. Още тогава става ясно, че това не е просто инициатива за по-добра комуникация, а формат с реален потенциал. В ролята на ментита влизат представители на висшето ръководство, включително изпълнителният директор, а разговорите с младите ментори водят не само до идеи, но и до конкретни резултати. Един от тях е създаването на общността „МЕТРО Будители“, която продължава да развива вътрешни инициативи и след края на програмата.

Вторият сезон стъпва върху този опит и го надгражда. В него участват четирима ръководители на ключово ниво и 12 млади хора от различни екипи, избрани за техни ментори. Форматът остава същият, но очакванията са по-ясни. Не просто разговор, а резултат.

Срещите започват формално, но бързо прерастват в партньорства. Една от двойките са Мирослав Недков от отдел „Стратегия и трансформация“ и Карина Ненова, част от дуалната програма на компанията. И двамата влизат с любопитство. „Обратното менторство е възможност хора от различни поколения да се учат един от друг без роли и титли, а с доверие“, казва Мирослав. Карина признава, че в началото е имала колебания. „Влязох с леко притеснение дали наистина ще бъда чута. Още след първите срещи видях, че идеите ми не просто се обсъждат, а намират приложение“, разказва тя.

С времето разговорите им излизат извън рамките на личния обмен. Двамата решават да проверят дали темите, които обсъждат, се споделят и от други. Така се ражда вътрешна анкета за взаимодействието между поколенията в компанията. Резултатите не потвърждават очакванията за големи разделения, а показват повече сходства.

„Най-интересното беше, че независимо от възрастта хората търсят едни и същи неща, уважение, смисъл и ясна комуникация“, споделя Мирослав.

Данните показват и нещо друго. Над 80% от служителите виждат диалога като ключ към по-добра работна среда. Темата за различията постепенно отстъпва място на въпроса как хората могат да работят по-добре заедно. „Осъзнах, че опитът не се измерва само в години. Понякога една различна гледна точка е достатъчна, за да се появи ново решение“, допълва Карина.

Част от идеите, родени в тези срещи, вече намират приложение. Някои са свързани с по-плавното включване на новите служители в работата, други с нови формати за обратна връзка и по-активно участие на екипите в ежедневните процеси.

За Мирослав най-голямото предизвикателство не е било в самите теми, а в смяната на ролята. „Не е лесно да оставиш контрола и просто да слушаш. Но точно това разширява перспективата и ти помага да взимаш по-добри решения“, казва той. И добавя нещо, което обобщава ефекта от цялото преживяване: „Когато млад човек дава обратна връзка на ръководител и тя се приема, това означава, че доверието не е просто дума, а част от културата.“

За Карина резултатът е по-личен. „Това преживяване ми даде увереност, че мога да влияя на процесите и че гласът ми има значение“, казва тя. И може би именно тук е смисълът на подобни програми. Не само в идеите, които се раждат, а в това, че хората започват да се чуват и да работят заедно по нов начин.

В МЕТРО България „Обратното менторство“ вече не е експеримент, а модел, който се развива. След първите два сезона компанията планира да разшири обхвата му и да свърже още по-пряко резултатите с реални бизнес процеси.

Понякога промяната не започва с големи стратегии, а с един прост въпрос.

И с готовността отсреща някой да отговори: „Слушам те“.