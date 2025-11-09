"Държавата е брутално неефективна. С България приключваме": "Уолтопия" обмисля напускане на икономиката ни

"Бюджетът - всеки бюджет, който предлага увеличение на данъците, на всеки предприемач изглежда зле. България беше по-добро място за правене на бизнес. Сега става все по-лошо и по-лошо. Страната остана без конкурентни предимства. Досега бяха основно две – по-евтина работна ръка и проста данъчна система. Вече ги няма"

Такова мнение изрази пред NOVA бизнесменът, предприемач и собственик на компанията "Уолтопия" Ивайло Пенчев. По думите му обществото е разделено на две основни групи - хора, които създават стойност, и такива, които я консумират.

"Предприемачи са хората, които създават стойност, която се консумира от останалите. Данъците се плащат от създаващите стойност. Политиците и държавните служители не създават стойност. Те противопоставят работодатели на работници. Това е фалшиво противопоставяне. Крадците на данъци разказват на работниците, че се грижат за тях. Това е историческа лъжа. Всеки трябва да се запита създава ли стойност или консумира стойност. Няма държавна структура, която създава стойност. Тя само преразпределя стойност. Настоящият бюджет показва, че има повече пари за открадване. А най-ефективният начин за борба с корупцията е да се намалят парите за крадене. Т.е. да се намалят данъците", продължи Пенчев.

Компанията напуска?

Българската компания "Уолтопия" има над 2000 служители, които работят в 80 страни. Освен седалището си в България има много голям клон в САЩ. От думите на Пенчев се разбра, че той намеква за напускане на страната. "С България приключваме. В България се плаща повече за работник отколкото в Испания. Насочваме се към Китай", съобщи Пенчев.

Предприемачът обясни, че държавата като институция "е брутално неефективна. Вярвам, че класическият либерализъм - минимална намеса на държавата, е решението. И, не дай боже, да се намеси в икономическия живот. Посланието, че всеки може да живее от труда на другите, е пагубно. Аржентина е такъв пример, която бе съсипана от перонистите социалисти. Сега там управлява либертарианец, нещата потръгнаха, ако не го свалят от власт, може да се оправят".

Той каза, че компанията му се възстановява от скорошната хакерска атака без големи щети. "Нещата в България ще се оправят само през болката. Иначе няма да има оправия", заключи Пенчев.

Държавната администрация и политиците не създават нищо

Предприемачът определи политиците и държавната администрация като хора, които "не създават нищо", а само преразпределят чужд труд. "Това са хора, които не пекат хляб, не лепят плочки. Те просто взимат насила това, което други хора са създали, и го преразпределят. Тези хора, за да постигнат политическите си цели, противопоставят работодатели на работници срещу работници. Това е много неправилно, защото и двете страни създават стойност", коментира Пенчев.

Той допълни, че реалният сблъсък не е между бизнеса и служителите, а между тях и онези, които "открадват данъците". Пенчев обърна внимание и на проблемите в силовите структури, където по думите му се наблюдават "парадокси" с пенсии и инвалидни решения. "Ако човекът работи - консуматор не е лоша дума. Всички сме консуматори. Но ако имаш ТЕЛК, имаш пенсия и работиш на заплата - най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК", обясни той.

"Няма държавна структура, която създава стойност", заключи Ивайло Пенчев, подчертавайки, че държавата трябва да се фокусира върху улесняване на бизнеса, а не върху увеличаване на данъчното бреме.