Нов залп срещу Канада: Тръмп със заплаха да провали откриването на мост

Президентът Доналд Тръмп заплаши в понеделник да спре откриването на нов мост между САЩ и Канада, нов залп срещу страната, която той предложи да стане 51-вият щат на САЩ. Той заяви, че САЩ трябва да притежават "поне половината" от все още строящия се международен мост Горди Хау, който свързва канадската провинция Онтарио с американския щат Мичиган.

Работата по моста на стойност 4.7 млрд. долара, кръстен на покойния канадски играч от Националната хокейна лига Горди Хау, започна през 2018 г. и се очаква да бъде открит по-късно тази година.

Тръмп иска уважение

"Няма да позволя този мост да бъде отворен, докато Съединените щати не бъдат напълно компенсирани за всичко, което сме им дали, а също така, което е важно, Канада да се отнася към Съединените щати със справедливостта и уважението, които заслужаваме. Ще започнем преговори незабавно.", написа Тръмп в Truth Social.

79-годишният републиканец се оплака, че Канада притежава и двете страни на моста и "на практика" не е използвала американски продукти за изграждането му. Според информационен лист, издаден от Управата за моста Уиндзор-Детройт, мостът е финансиран изцяло от Канада и ще бъде съвместна собственост на правителствата на Канада и щата Мичиган. "И сега, на всичкото отгоре, премиерът Марк Карни иска да сключи сделка с Китай, която ще изяде Канада жива. Ще вземем само остатъците! Не ми се мисл", добави Тръмп.

Вашингтон заплаши да наложи 100% мита на Канада, след като Карни посети Пекин миналия месец и сключи предварителна търговска сделка с Китай.

Междувременно американският лидер повтори необичайното твърдение, че Пекин ще "прекрати целия хокей на лед, който се играе в Канада".

Тръмп се сблъска с Канада заради търговията, откакто се завърна на поста си през януари 2025 г. Преди това той призова Съединените щати да анексират Канада, но до голяма степен се отказа от това твърдение през последните месеци.

Карни от своя страна предупреди на форума в Давос миналия месец, че водената от САЩ глобална система за управление преживява "разрив", в едва прикрит намек за разрухата от страна на Тръмп, и призова за групиране на силите на средно ниво.