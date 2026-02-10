Умишлен монтаж или камерата толкова си може: Съмнения за един от записите по случая "Петрохан"

"Ще се спрем на видео номер 3. Вгледайте се внимателно между двете вертикални линии и сами преценете дали е монтирано от две отделни сцени. Дали причината за видимите аномалии са поради техническа лимитация на записващата камера, или действително наблюдаваме нескопосан опит да ни заблудят, не се ангажираме да кажем със сигурност. Ще оставим тази чест на нашия любим приятел Дани Митов, който все още е в неизвестност, но и формално продължава да се води министърче на МВР в не съвсем подалото оставка правителство". Това гласи ключовата част от публикация на българската платформа BG Elves (Българските елфи). Нейният създател и лице - Петко Петков, се занимава с проекти в областта на информационните технологии.

Кое е видео номер 3? Това е записът, който МВР и Следствието показаха вчера, 9 февруари, на голяма пресконференция и обясниха, че на него се вижда как намерените първо мъртви в хижа "Петрохан" Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев подпалват хижата.

"От уважение към всички ще ви спестим внушенията. (...) Просто искаме да разберем истината, като всички вас, поради което призоваваме МВР да публикува в оригинал целите записи, включително онези, за които твърди, че са от момента на палежа. В случай че такива няма - то поне целия запис, от който чрез изрязани фрази бе внушено, че самоубитите се сбогуват помежду си. Смятаме, че така е редно", добавят от BG Elves.

