Кърваво нападение с нож във Варна: Извършителят е задържан

Възрастният мъж, който беше нападнат с нож в подлез във Варна, е в критично състояние. 86-годишният Васил Тепеделенев, известен като Васко Моржа, е настанен в реанимация, като по последна информация състоянието му се подобрява, но остава тежко. Той е бил намушкан многократно в неделя вечерта в района на Морската градина. Нападнат е внезапно и намушкан многократно, след което извършителят е избягал.

Има ли задържан?

44-годишен мъж с множество предишни криминални регистрации е задържан за нападението. Той е в ареста за срок от 24 часа. Няма данни да е диагностициран с психично заболяване.

Близките на пострадалия споделиха в ефира на Нова телевизия, че нападателят е бил познат в района. "Дядо ми е човек с авторитет сред хората. Не е имало никакъв разговор по време на самото нападение. Всичко е станало внезапно", разказа внукът на Васил.

Според непотвърдена информация, мъжът е отправял провокации към него и други хора, а минувачи неколкократно са опитали да го защитят. Именно това може да е станало повод за последвалата агресия.

Психологът Нина Петрова, която е близка на пострадалия, определи случилото се като "симптом на системен провал". Според нея липсата на контрол и последваща грижа за хора с психични и поведенчески проблеми създава риск не само за тях, но и за обществото. "Хората често биват изписвани без адекватно лечение и без надзор върху приема на лекарства", посочи тя.

Близките на възрастния мъж ще настояват за повече мерки за превенция и самозащита, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.