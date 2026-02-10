Оставката на Румен Радев:

Времето на президента Гонзо изтече: Домусчиев каза - няма ли оставки, значи конгрес!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Президентският стол на Георги Иванов в Българския футболен съюз никога не е бил толкова сериозно разклащан, както в последните няколко дни. Това се случи след безпрецедентна атака от хегемона в българския футбол Лудогорец и неговия собственик Кирил Домусчиев, които поставиха и ултиматум на президента Гонзо: или депозиране на оставки на всички в Лицензионната комисия до понеделник, или свикване на конгрес за избор на нов президент.

Понеделник мина, оставки няма, а времето на президента Гонзо изтече. Не случайно се обръщам към Георги Иванов по този начин - така го направи Кирил Домусчиев в гневната си позиция след мача срещу Локомотив София в столичния квартал "Надежда". Домусчиев бе бесен заради картофената нива, на която се игра срещата - и действително теренът не бе в добро състояние, както бе и на повечето мачове от кръга. Само че този проблем не е от вчера.

Отдавна не бяхме виждали Кирил Домусчиев да коментира публично български футбол. Направи го преди няколко седмици, когато се появи на лагера на Лудогорец в Анталия - сякаш за да покаже, че не е оставил клуба на самотек, особено след като шампионите изостанаха значително от Левски в битката за титлата. И на "Герена" веднага трябваше да светне червена лампа: стягайте коланите, ще е турбулентно през втория полусезон. 

В поста си в социалните мрежи Домусчиев отбеляза, че ще иска да види дипломите за средно образование на членовете на Лицензионната комисия: интересна закачка, особено на фона на новината от декември, че прокуратурата ще гледа дали Гонзо има диплома за средно образование. Разбира се, това може да е просто съвпадение - и Домусчиев да няма задна мисъл за дипломата на президента. Едва ли е съвпадение обаче, че Лудогорец плаши Гонзо с конгрес.

Престрелките по оста Разград - Бояна

След като Домусчиев излезе с позиция в събота, на следващия ден от БФС побързаха да отбележат, че не взимат решения под натиск и през социалните мрежи. Само че от Лудогорец отидоха по-далеч и поискаха още в понеделник да видят оставките на членовете на Лицензионната комисия, защото в противен случай смятат да съберат гласове за свикване на извънреден изборен конгрес, отбелязвайки че имат нужната подкрепа за това.

"Футболът затъна в кал и лъжи - време е за оставки или конгрес": така бе озаглавена позицията на Лудогорец, която бе изключително остра и с много ясен ултиматум. Българският футболен съюз не изпълни поставения срок за депозиране на оставките, което предполага, че Лудогорец може да задейства следващата стъпка - да започне да работи за свикването на конгрес, на който да бъде сменен Георги Иванов.

Домусчиев и Лудогорец обявиха война на Гонзо и БФС

Няма никакво съмнение - Лудогорец и Домусчиев обявиха война на БФС и Гонзо. Няма съмнение и в друго: моментът за началото на тази война не е случаен. Той идва точно на старта на ключовия втори полусезон, в който Лудогорец може да бъде детрониран след 14 години хегемония. Изоставането до Левски е 7 точки и в Разград са готови да работят с всички средства - на и извън терена - за да си гарантират запазването на върха.

Едва ли има трезвомислещ човек, който да не се съгласи с твърдението, че терените в Първа лига са в покъртително състояние, особено по това време на годината. Но както вече отбелязахме, този проблем не е от вчера - и изглежда повече като параван за атаката на Лудогорец срещу БФС. Дълбоки проблеми не се решават с оставки, поискани от днес за утре. Не се решават и с оставка на Гонзо, не че не могат да се намерят аргументи за това. И ако Гонзо поддаде точно сега, точно под този натиск, то тежко и горко на българския футбол...

Автор: Стефан Йорданов 

