10 февруари 2026, 7:09 часа 449 прочитания 0 коментара
Русия сама оцени: Чудовищни загуби за руската петролна и газова индустрия заради украинските дронове

Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор. Според Евгений Боровиков, заместник-генерален директор на застрахователния брокер Mains, преките загуби за Русия поради атаките с безпилотни летателни и морски системи срещу петролната и газовата индустрия на Руската федерация възлизат на над 100 милиарда рубли, докато косвените загуби, включително пропуснатите ползи, надхвърлят 1 трилион рубли. Това съобщи в свой материал руският икономически ежедневник "Комерсант".

Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално. През 2025 година коефициентът на загуби в руския застрахователен сегмент срещу терористични актове и саботаж се е увеличил няколко пъти и е надхвърлил 100%. Заради разширяващата се география на въздушните атаки, сега е необходимо да се застраховат не само гранични обекти, но и предприятия в рамките на Русия - а застрахователите вече добре знаят, че опасността сега идва от важността на обекта, а не къде точно е разположен в Русия, защото обхватът на украинските въздушни атаки превишава 1000 километра от границата.

"Освен това, за някои обекти във високорискови места вероятността от инцидент престава да бъде случайна, което прави застраховането практически невъзможно, тъй като механизмите му стават неефективни в такава ситуация", обясни Алексей Хуторянски, директор "Корпоративно застраховане" в руската застрахователна компания "Согласие".

Руският военен министър Андрей Белоусов представи данни, според които през 2025 година украинските атаки с далекобойни дронове срещу руски обекти са се удвоили. Той заяви, че в началото на годината украинските въоръжени сили са изстрелвали средно по 1500 БЛА с голям обсег на месец.

