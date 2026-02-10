Спорт:

Делото за убитата с АТВ Христина: Пак опасения, че обвиненият ще се спаси, защото е син на полицай

10 февруари 2026, 7:36 часа 299 прочитания 0 коментара
Разследването беше приключено, доколкото знаем. Това заяви Юлиян Здравков, вуйчо на малкия Марти, чиято майка Христина загина след като каращ АТВ млад мъж ги блъсна в Слънчев бряг. Делото вчера (9 февруари) изненадващо претърпя обрат, след като адвокатът на обвиняемия поиска той да излезе и да бъде поставен под домашен арест.

"Притесненията ни са както в началото - той е син на полицай. Бил е с наркотици, качва се на тротоар, не прави никакви реакции да не ги удари, да спре. Поведението (му) на тези записи е общо взето неадекватно. Ние видяхме - той не прави нищо, отива, застава над телата и ги гледа". Това каза пред БНТ Здравков за поведението на обвиняемия Никола Бургазлиев при инцидента. И добави - правят се опити да се забави делото, да се забрави случаят. "Няма ден нещо да не се е случило", оплака се Здравков.

Вуйчото убедено каза пред БНТ, че са събрани всички доказателства и че разследващите са казали, че има запис от първата секунда на потеглянето с АТВ-то до удара и това им се случва за пръв път при 30 години стаж в криминалистиката.

Колкото до възстановяването на Марти - Здравков разказа, че засега има само изкривена леко походка и треперене, но семейството вярва, че и това ще отмине. Детето иначе е добре, ходи на логопед, на рехабилитационни процедури.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
