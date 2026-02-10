Корекцията ви е абсолютно коректна. Удивлявам се откъде медии и граждани имат самочувствие да говорят за срокове при убийство

Думите от заглавието са на криминалния психолог Росен Йорданов, който даде пример със стар случай, в чието разрешаване е участвал - убийство (на един човек), при което чак на четвъртия оглед е открита важна улика. Криминалният психолог коментира страшния случай "Петрохан" с шестима души, намерили смъртта си.

Йорданов изрично поздрави в ефира на БНТ всички замесени за вчерашната пресконференция, като защити МВР министърът в оставка Даниел Митов - по-точно липсата му. Важното е, че ръководителят на Криминална полиция е на място, подчерта психологът - ОЩЕ: "Петрохан": Разследващите показаха записи, обявиха основната версия и хронологията (ВИДЕО)

"Да правят каквото трябва, да става каквото ще", посочи психологът за работата на МВР. Той изрично заяви, че "на всякакви други свидетели, кошаревски в последната минута или лунатици" не може да се вярва. Специално думите му бяха заради твърдението на приятелка на една от жертвите - Ивайло Иванов, че в неделя, 1 февруари, е видяла четири джипа, пътуващи в посока хижа "Петрохан" - ОЩЕ: "Пълен абсурд": Приятелка на убития на Петрохан Ивайло Иванов за твърденията за педофилска нишка

"Майката какво казвала, оня какво казвал, тоя какво казвал - това са постмортем неща", продължи Йорданов. Той директо каза каква е "истината", била "много проста". Каква е, според него - група възрастни хора, които са делегирали безотговорно грижите за своите деца, на други хора, за които са преценявали, че към онзи момент са интелигентни. Оказало се, че човекът бил "нарцистичен". Никого не съдя, всички правим грешки, подчерта Росен Йорданов. И още веднъж визира Ивайло Калушев - освен нарцистичността, психологът обърна внимание и на изолираността, за която Калушев настоявал, което подсказвало отрицание на случващото се в обществото. Йорданов прогнозира, че този случай ще си остане мъглив и ще доведе до ново разделение в обществото - ОЩЕ: