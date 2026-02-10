С минус 28 градуса през 2012 г. и над 10 градуса сега: Проф. Георги Рачев аргументира тезата за глобалното затопляне

Динамично време. Днес ще е хладно – минус 3 - минус 4 градуса. Вятърът реже. Но това ще е днес. Утре се затопля, а в четвъртък – 10-12 градуса. След това пак захлаждане. Но февруари си върви топъл. Чак към 20 февруари се очаква промяна на времето – по-топло и не толкова влажно. В петък на югоизток ще е 10-12 градуса, а колкото по към Видин отиваме – толкова по-студено ще е. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Той показа карата от 9 февруари 2012 г. с минусови температури от минус 28.6 във Видин и каза, че глобалното затопляне си е факт.

"Седмицата ще е динамична, нищо интересно. На 14 февруари времето ще е хубаво", каза той.

Времето днес

Минималните температури днес ще бъдат между минус 4 и 1 градус, в София – минус 2 градуса, по Черноморието и в крайните югозападни райони – около 3-5 градуса, а максималните ще са предимно между 2 и 7 градуса, в София – около 3 градуса.

В сряда ще преобладава облачно време, с по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, а максималните - между 5 и 10 градуса.

В четвъртък и петък ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо.