Държавата увеличи капитала на "Терем - Холдинг" чрез апорт на недвижими имоти

Правителството в оставка на Росен Желязков прие решение за обявяване на имот публична държавна собственост за имот частна държавна собственост и за увеличаване на капитала на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София. Увеличаването става с непарична вноска - чрез апорт на недвижими имоти с отпаднала необходимост - за Министерство на отбраната и Българската армия, обявиха от пресслужбата на Министерски съвет на 17 февруари.

Нови възможности за съхранение на боеприпаси

"С приетия акт се предвижда публичното предприятие да използва имотите за изграждането на нови възможности за съхранение на боеприпаси, което ще допринесе за осигуряването на Българската армия и повишаване на възможностите на армиите на съюзниците от НАТО", обявиха от кабинета в оставка.

Снимка: "Терем - Ивайло", източник: Министерство на отбраната

„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД извършва ремонти, производство, модернизация и логистична поддръжка на отбранителна техника и въоръжение в своите 5 дъщерни дружества: "Терем - Летец", "Терем - Ивайло", "Терем - Хан Крум", "Терем - Цар Самуил" и "Терем-КРЗ флотски арсенал - Варна".

„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ е държавна компания на Министерството на отбраната, която поддържа авиационна техника, кораби и плавателни средства, автобронетанкова техника, стрелково, артилерийско и ракетно въоръжение, боеприпаси, радиолокационни средства и комуникационна техника.

