Войната в Украйна:

Европейските компании в Китай се опасяват от несправедливо отношение

17 септември 2025, 15:50 часа 239 прочитания 0 коментара
Европейските компании в Китай се опасяват от несправедливо отношение

Европейските компании с присъствие в Китай се опасяват от търговските дисбаланси, засилена конкуренция и несправедливото отношение към тях в азиатската държава. Това се посочва в ново проучване на Търговската камара на Европейския съюз в Китай, публикувано днес. Това се се случва преди 15-ия петгодишен план на Пекин, който се очаква да бъде одобрен от парламента на Китай през март 2026 г. и ще бъде в сила до 2030 г.

Дисбаланс в търговията

Президентът на камарата Йенс Ескелунд заяви в понеделник, че Пекин продължава да изнася стоки със същите темпове, но внася малко, като предупреди, че ако дисбалансът се увеличи още, търговията може да се превърне в еднопосочна улица.

Още: Бизнес лидерите в Европа очакват отношенията с Китай да се влошат

Той подчерта, че търговските партньори на Китай може да се съмняват в това, което всъщност печелят, допълвайки, че търговският излишък на Китай може да предизвика реакции от други държави. Ескелунд отбеляза, че в случая със САЩ дисбалансът е нараснал до такава степен, че са наложени ответни мерки, а произтичащите от това митнически спорове са създали безпрецедентна несигурност както за китайските компании, така и за чуждестранните фирми в азиатската страна.

Търговската камара, която представлява над 1600 компании от държави членки на ЕС, призова Китай да гарантира, че търговията е от полза и за Брюксел, и за Пекин, както и да премахне ограниченията за износ на критични материали, като например редкоземни елементи, и да избягва даването на предимство на китайски компании при провеждането на публични търгове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Прекомерното предлагане на Китай в сектори като електрически превозни средства и куриерските услуги е засилило конкуренцията, докато високият дълг на местните власти и ограниченият фокус върху сектора на услугите представляват допълнителни предизвикателства, заявява камарата в проучването си.

Още: Интересът на европейските фирми към Китай удари рекордно дъно

Търговската камара на Европейския съюз също така подчерта, че пазарните механизми трябва да определят инвестиционните решения. Досега държавата е фаворизирала собствените си предприятия за сметка на частния сектор, който, според Ескелунд, е като цяло по-ефективен.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Китай китайска икономика европейски компании
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес