Европейските компании в Китай се опасяват от несправедливо отношение

Европейските компании с присъствие в Китай се опасяват от търговските дисбаланси, засилена конкуренция и несправедливото отношение към тях в азиатската държава. Това се посочва в ново проучване на Търговската камара на Европейския съюз в Китай, публикувано днес. Това се се случва преди 15-ия петгодишен план на Пекин, който се очаква да бъде одобрен от парламента на Китай през март 2026 г. и ще бъде в сила до 2030 г.

Дисбаланс в търговията

Президентът на камарата Йенс Ескелунд заяви в понеделник, че Пекин продължава да изнася стоки със същите темпове, но внася малко, като предупреди, че ако дисбалансът се увеличи още, търговията може да се превърне в еднопосочна улица.

Той подчерта, че търговските партньори на Китай може да се съмняват в това, което всъщност печелят, допълвайки, че търговският излишък на Китай може да предизвика реакции от други държави. Ескелунд отбеляза, че в случая със САЩ дисбалансът е нараснал до такава степен, че са наложени ответни мерки, а произтичащите от това митнически спорове са създали безпрецедентна несигурност както за китайските компании, така и за чуждестранните фирми в азиатската страна.

Търговската камара, която представлява над 1600 компании от държави членки на ЕС, призова Китай да гарантира, че търговията е от полза и за Брюксел, и за Пекин, както и да премахне ограниченията за износ на критични материали, като например редкоземни елементи, и да избягва даването на предимство на китайски компании при провеждането на публични търгове.

Прекомерното предлагане на Китай в сектори като електрически превозни средства и куриерските услуги е засилило конкуренцията, докато високият дълг на местните власти и ограниченият фокус върху сектора на услугите представляват допълнителни предизвикателства, заявява камарата в проучването си.

Търговската камара на Европейския съюз също така подчерта, че пазарните механизми трябва да определят инвестиционните решения. Досега държавата е фаворизирала собствените си предприятия за сметка на частния сектор, който, според Ескелунд, е като цяло по-ефективен.