Изкуственият интелект навлиза все повече в училищата и кой пише домашните: Мишката или книжката?

Изкуственият интелект се превърна в една от най-обсъжданите теми през последните години и вече е част от ежедневието на ученици и учители. Все по-често възниква въпросът как използването на тези технологии ще се отрази на образованието – ще бъде ли в полза на децата или ще навреди на знанията и уменията им, предаде bTV. Все повече преподаватели преминават обучения за прилагане на генеративен изкуствен интелект в учебния процес. Целта е не да се замени ролята на учителя, а уроците да станат по-интересни, по-ангажиращи и по-близки до дигиталната среда, в която растат днешните ученици.

Учениците все повече ползват ИА и стават все по-дигитализирани

Снимка: iStock

„Поколенията са все по-дигитализирани. Ако образователната система изостане от технологиите, рискуваме учениците да се превърнат в пасивни участници в учебния процес“, споделят преподаватели от Националната търговско-банкова гимназия. Според тях изкуственият интелект може да бъде полезен при планиране на уроци, намиране на допълнителни източници и прилагане на съвременни методи на обучение.

Част от учителите вече използват изкуствен интелект при изготвянето на тестове и учебни материали, особено когато времето не достига. Въпреки това едва около 20–30% от преподавателите го прилагат активно. Причините са както липсата на достатъчно познания, така и притесненията, че технологията може да застраши професията им.

„Изкуственият интелект е инструмент, а не заместител на учителя. Той може да бъде катализатор за креативност, ако се използва правилно“, подчертават експертите.

Учениците също вече работят с тези технологии. В училището се създават учебно-тренировъчни фирми, в които младежите симулират реална бизнес среда. Там изкуственият интелект се използва за анализи, презентации, маркетингови материали и проучвания, но винаги с критично мислене и проверка на информацията.

Един от основните рискове остават т.нар. „халюцинации“ – случаи, в които изкуственият интелект уверено предоставя невярна информация. Затова част от обучението е насочено към умения за проверка на източници, анализ на данни и разбиране на предпоставките, върху които са изградени отговорите.

Учителите споделят, че обикновено разпознават кога учениците използват изкуствен интелект в домашните си работи или тестове, особено когато решенията се различават от преподавания в клас подход. Самите ученици признават, че технологията е полезна като ориентир и източник на идеи, но не може напълно да замени личното мислене, особено по предмети като математика и литература.

Според експертите изкуственият интелект има потенциала да демократизира образованието, като предостави достъп до знания и помощ по всяко време. Ключово обаче остава умението на децата да формулират правилни въпроси, да мислят критично и да не приемат безусловно всеки отговор.

„Най-добрият подход е учениците първо да работят самостоятелно, а след това да използват изкуствения интелект за обратна връзка. Ако разчитат изцяло на него, когнитивната им активност намалява, което е опасно“, предупреждават специалистите. Изкуственият интелект може да дава идеи и да помага в различни задачи, но засега не може – и не бива – да мисли вместо човека.

