Антъни Джошуа предизвика Тайсън Фюри: „Ела на ринга и докажи, че си лошо момче“

След победата си над Джейк Пол в дългоочакваната боксова галавечер Маями, Флорида, Антъни Джошуа говори за представянето си, това на съперника, дългата пауза, която направи и бъдещите му двубои. Бившият световен шампион в тежка категория сподели, че има по-големи очаквания към себе си, но все пак е изпълнил целта си. Британецът намекна, че може в най-скоро време да се изправи на ринга срещу Тайсън Фюри.

Антъни Джошуа: „Отне малко повече време, отколкото очаквах“

Ето какво каза Антъни Джошуа след победата: „Не беше най-доброто ми представяне, определено не. Крайната цел обаче беше ясна още преди битката: да хвана Джейк Пол, да го притисна, да наложа физическо надмощие и да го нараня. Това беше в мислите ми през цялото време. Отне малко повече време, отколкото очаквах, но в крайна сметка дясната ръка намери целта си и мачът тръгна в правилната посока за мен“.

„Всеки, който слага боксовите ръкавици, заслужава уважение“

Джошуа каза добри думи и за съперника си: „Трябва обаче да отдам заслуженото на Джейк Пол. Той се справи наистина добре тази вечер. Изправяше се отново и отново, въпреки че беше трудно и натискът беше сериозен. Продължаваше да търси начин да се върне в двубоя, да намери решение. За това е нужен характер и кураж. Всеки, който слага боксовите ръкавици, заслужава уважение. Трябва да отдадем уважението на Джейк за това, че се опитваше, опитваше и опитваие. Браво, но тази вечер той се изправи срещу истински боец, който се завърна след 15-месечна пауза. Отърсих се от напрежението и вече нямам търпение да дойде 2026-а година“.

„Нека си сложи ръкавиците и да дойде да се бие“

Британецът завърши с коментар за евентуален мач срещу сънародника си Тайсън Фюри: „Ако Тайсън Фюри е толкова сериозен, колкото си мисли, и ако иска да го доказва с думи и публикации в Twitter, нека си сложи ръкавиците и да дойде да се бие. Нека излезе срещу един от най-истинските бойци в тежка категория – боец, който приема всяко предизвикателство. Ако си наистина „лошо момче“, ела на ринга и го докажи. Стига приказки от типа „Ей Джей това, Ей Джей онова“. На ринга не говориш дълго, там говориш с юмруци“.

„В бокса е просто: някои хора са там, за да бъдат нокаутирани“

Накрая Антъни Джошуа заключи: „Винаги подхождам към мачовете си с ясен план. Правя систематичен анализ на човека срещу мен, знам какъв тип боец е. Казах, че ще взема душата му – рунд след рунд, че ще видя как напуска тялото му, докато дойде точният момент. В бокса е просто: някои хора са там, за да бъдат нокаутирани, когато се изправят срещу правилния човек“.

