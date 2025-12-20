Спорт:

„Салах ни се извини, но не мисля, че ще е последният“

Футболистът на Ливърпул Къртис Джоунс даде интервю пред Sky Sports, в което обясни как суперзвездата на „червените“ Мохамед Салах се е извинил на съотборниците си за интервюто, което даде след мача с Лийдс на 6 декември. Тогава египтянинът каза, че се чувства сякаш клубът го „хвърля под автобуса“ и заяви, че няма отношения с мениджъра Арне Слот. Нидерландецът остави Салах извън групата за следващия мач на Ливърпул – срещу Интер в Шампионска лига.

Къртис Джоунс: „Беше същият Мо, с широка усмивка на лицето“

И все пак крилото влезе като резерва в последната среща на мърсисайдци – с Брайтън във Висшата лига, и дори записа асистенция за втория гол на Хюго Екетике. В интервю Арне Слот заяви, че темата е затворена. А ето какво каза и Къртис Джоунс: „Мо е независим човек и може да казва каквото си мисли. Той ни се извини и каза: "Ако съм засегнал някого или съм ви накарал да се почувствате зле по някакъв начин, моля за извинение". Такъв е той. Беше същият Мо, с широка усмивка на лицето, и всички се държаха по същия начин с него.

Къртис Джоунс

„Не мисля, че той ще е последният“

Мисля, че това е просто част от желанието да бъдеш победител и не мисля, че той ще е последният. Разбирам, че има определени начини, по които можеш да подходиш към нещата, но ако един човек е доволен да седи на пейката и не иска да играе и да помага на отбора, тогава мисля, че това е по-голям проблем. Когато някой от нас, включително и аз, е изпитвал гняв, то винаги е било с добри намерения. В момента може да не е било изразено по подходящия начин, но никога не е било с цел да се повлияе на отбора, щаба, мениджъра или някой друг. Вече сме преодолели това и се сработваме добре като отбор, играем добре и започваме да печелим мачове“.

Николай Илиев
