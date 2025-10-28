Германски медиен поглед: Радев и Борисов в синхрон докараха Rheinmetall в България, "българският почитател на Путин беснее"

Българският президент Румен Радев пръв е поставил основите най-големият европейски и германски оръжеен производител Rheinmetall да дойде и да заработи в България. Това се казва в статия в една от най-известните германски медии, като там се допълва, че за сделката основна роля е изиграл впоследствие и Бойко Борисов.

В печатното издание на "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (FAZ) се появи материал със заглавие "Западният завой на България на стадион "Вестфален". Автор е Михаел Мартенс. Заглавието на материала в електронното издание на вестника конкретизира: "Една оръжейна сделка, която се изработи на футболен стадион".

Статията проследява обстоятелствата около новината, че германският оръжеен концерн Rheinmetall влиза в България с производство на барут. В статията се набляга, че германската оръжейна компания Rheinmetall и българската държава възнамеряват да инвестират в Сопот повече от 1 млрд. евро за изграждането на два оръжейни завода. В по-малкия от двата планирани заводи бъдещите около 200 работници ще произвеждат 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандартите на НАТО. В другия завод са планирани 800 нови работни места за производство на барут. Rheinmetall ще държи 51 процента от съвместното предприятие, а останалите - "Завода за машиностроене Вазов" в Сопот, основан през 1936 г., който е държавна собственост (ВМЗ Сопот).

Материалът е илюстриран със снимка от откриването на завода на концерна в Унтерлюс през август - на нея е президентът на България Румен Радев сред главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер, министъра на отбраната на Германия Борис Писториус и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В статията се описва, че първата инициатива е дошла от президента Румен Радев при негова среща с директора на Rheinmetall Папергер в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари. Тъй като интересът е бил взаимен още през март Папергер е имал разговори в София – както с президента Радев, така и с дългогодишния български премиер Бойко Борисов. Мертенс посочва, че Борисов е председател на парламентарната група и лидер на партията "Граждани за европейско развитие на България", накратко ГЕРБ и като най-голяма партия в българския парламент. Допълва, че ГЕРБ е определящата сила в настоящата управляваща коалиция, а Борисов остава най-влиятелният политик в страната.

Мертенс посочва, че очевидно Борисов и Папергер се разбират добре и имат сходства. Допълва, че през април Папергер и Борисов са се срещнали в Дортмунд, за да гледат заедно мача на Борусия в Шампионската лига срещу ФК Барселона – и да продължат да усъвършенстват плановете за въоръжаване. "Вечерта завърши успешно във всяко отношение: Борусия спечели с 3:1, а Борисов спечели "Райнметал" за милиарден проект в България – макар за момента нищо от това да не беше оповестено публично". След още една среща Папергер и Борисов направиха плановете публични на 25 август от централата на Райнметал в Дюселдорф: "Райнметал" заедно с България в близко бъдеще ще построи най-малко две фабрики. Първата ще бъде предназначена за артилерийски снаряди. Но още по-важен е нашият общ проект за барут", съобщи Папергер.

Мертенс припомня, че когато Урсула фон дер Лайен е посетила Сопот през август е похвалила и благодарила за това че "в началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна" идват от България. Авторът коментира още, че "мястото с по-малко от 8000 жители, което изигра ключова роля в борбата на България за освобождение от османците, ще стане още по-важно не само за Украйна".

Путинското мото през българска политическа уста: Не допускайте да бомбардират Розовата долина

В статията се посочва, че ако в предишни години ангажиментът на Rheinmetall в България щеше да се разглежда преди всичко като икономическо събитие, в епохата на промени нито привържениците, нито противниците оспорват, че става въпрос за политика. Припомня се, че българският крайнодесен политик Костадин Костадинов, заедно с група привърженици, са протестирали в Сопот срещу посещението на Фон дер Лайен, а самият той често повтарял или перифразирал "лозунги на руското посолство в София", говорейки за "мръсен" и "опасен" проект, който е в ущърб на България. "Възраждане" вече обяви протест на 30 октомври пред сградата на Община Карлово - защото заводът за барут щял да се строи на място, където имало горски територии. "Не позволявайте да отровят Розовата долина! Не допускайте да превърнат един от най-красивите и плодородни райони на страната в стратегическа военна мишена", е мотото на партията на Костадинов този път.

Мертенс коментира, че гневът на "българския почитател на Путин" е разбираем, тъй като планираните оръжейни заводи в България противоречат в пъти на целите на руския империализъм. От една страна, част от производството, планирано в Сопот, ще бъде полезно за Украйна в нейната борба за независимост от Путинова Русия. Освен това проектът допринася за по-тясната военна и индустриална интеграция на България със Запада. В статията се пояснява, че по времето на Варшавския пакт България е един от най-важните производители на артилерийски снаряди, специализирана в производството на стандартните за Източния блок боеприпаси с калибри 122 и 152 милиметра. Чрез инвестицията на Rheinmetall производството ще се интегрира в западната система. България ще продължи да произвежда и 152-милиметрови снаряди – не на последно място по изричното желание на Киев, както се съобщава от София.

В България още има братушки

Мертенс счита, че политическите спорове относно участието на германците в българската оръжейна индустрия вероятно ще продължат. Отбелязва, че съвременна България е трансатлантически и западно ориентирана, бидейки член на НАТО от 2004 г. и член на ЕС от 2007 г. Тази година се е присъединила към Шенгенското пространство, а през 2026 г. ще последва присъединяване към еврозоната. Въпреки това, по езикови, религиозни и исторически причини, при част от българското население все още съществувала емоционална близост с Русия. Българският език е славянски и се пише на кирилица, въпреки че някои букви се различават от руската азбука. Към това се добавят православната религия и историческите "спомени" - подкрепата на Русия за българската освободителна борба срещу Османската империя от една страна, и носталгия при по-възрастните хора в България към времето на комунистическата диктатура, което възприемат ретроспективно като безгрижно.

Русия използва това, за да разпространява своята пропаганда в страната и да се опитва да предотврати новата ориентация към Запада на българската оръжейна индустрия, пише авторът. Това в миналото е засегнало и български оръжейни търговци, които са играели важна роля при доставянето на оръжие за Украйна, като един от тях едвам е оцелял при опит за отравяне с "Новичок" или подобно вещество, най-вероятно от руското външно разузнаване. Мертенс говори за Емилиян Гебрев. В статията се казва, че български власти са били сигурни, че зад няколкото палежа на оръжейни заводи и складове за оръжие в България стоят руски агенти - Още: След взрива в Карнобат: Бойко Ноев показа снимка с потенциално доказателство за руски терористичен акт

Припомня се и че, през юни 2022 г. тогавашното българско правителство е обявило внезапно 70 руски дипломати, сред които и ръководителят на Руския културен център в София, за персона нон грата. Около 200 руснаци, в т.ч. членове на семейства, е трябвало да напуснат страната, като това "остава до днес европейски рекорд. Нито една друга държава от ЕС не е изгонила толкова много хора на Путин наведнъж". Българският премиер по онова време Кирил Петков е съобщил, че засегнатите са идентифицирани като шпиони.

Мертенс отбелязва по-нататък, че през последните години подкрепата за Украйна в България е била приемлива, не на последно място благодарение на Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ. Осъзнаването на заплахата за Европа от Русия обаче при много българи далеч не е толкова очевидно, както например в Полша или Финландия. Този деликатен контекст вероятно е допринесъл за това, че преговорите с Rheinmetall са се проточили в продължение на много месеци.

Статията завършва с перспективата, че през следващата пролет трябва да започне строителството на заводите.

Източник: FAZ