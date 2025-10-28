Борисов посрещна Папергер и му каза, че се е състезавал с Орбан (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посрещна шефът на "Райнметал" Армин Папергер на летище "София", който е в България за подписването на сделката за завода за барут. "Добре дошъл, мисля, че в срокове се справихме", каза Борисов на Папергер и благодари на представителите на "Райнметал". "Най-бързото решение от всички, които сме имали досега", каза Папергер от своя страна, а Борисов му отвърна: "Нали с Орбан се състезавахме кой ще е по-бърз, а ние трябва да сме по-бързи".

Двамата си направиха снимка на летището, а след това отиват в Министерски съвет, където българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ (Rheinmetall) ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

Стойността на инвестицията

"Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда", посочиха от правителствената пресслужба.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта, аргументира се кабинетът "Желязков". С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. ОЩЕ: Завод за барут и боеприпаси: "Райнметал" подписва договор с България след скандала Борисов-Радев