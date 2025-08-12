Голяма енергийна компания инвестира в Румъния: Гърция ще се възползва от България

Гръцката енергийната компания PPC ще започне да изпълнява инвестиционния си план за изграждане на пикови газови централи в Румъния в края на годината. Централите се включват в електропреносната мрежа в пикови моменти на цените; мениджърите на мрежата използват техния газ, за да задоволят голямото търсене, съобщи гръцкото издание Kathimerini. PPC обмисля две алтернативи: или изграждане на две по-малки върхови електроцентрали, с мощност от 150 мегавата всяка, или по-голяма, с мощност 300 MW.

Ето как Гърция мисли да се възползва от България

Пиковите електроцентрали ще осигуряват газ и на Гърция, когато търсенето му се увеличи, чрез електроенергийния коридор Север-Юг, който преминава през България.

Гръцката компания и румънския пазар

Делът на PPC на румънския пазар на електроенергия се е увеличил до 23% през първата половина на 2025 г., в сравнение с 14% през същия период на 2024 г.

Новите проекти за възобновяеми енергийни източници добавиха 303 MW мощност през първата половина на 2025 г., в сравнение със 134 MW през първата половина на 2024 г.

Румъния също има много по-висок дял на интелигентни електромери (58%) от Гърция (16%), посочва още в материала си гръцкото издание.