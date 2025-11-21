Николай Минев с престижен приз от КРИБ за пазарно лидерство

Изпълнителният директор на „Агрион" отличен за принос в управлението на земеделски активи

Изпълнителният директор на „Агрион“ Николай Минев бе отличен с приза „Пазарно лидерство“ в тазгодишното издание на конкурса „Мистър и Мисис Икономика“ 2025. Наградата му бе връчена на бляскава церемония, организирана от списание „Икономика“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Лидер в управлението на земеделска земя

Под ръководството на Минев „Агрион“ продължава да затвърждава позициите си на абсолютен лидер в управлението на поземлени активи. Компанията управлява над 600 000 декара земеделска земя, обслужва повече от 70 000 имота и работи с над 3200 арендатори и собственици в цялата страна. Потвърждение за високото доверие към модела на управление личи и в това, че 75% от собствениците на земя избират „Агрион“ за свой партньор.

Професионализъм и иновации

„Агрион“ се нарежда сред най-модерните компании в сектора благодарение на дигитализацията на голяма част от услугите си и на индивидуалния подход при всяка сделка. Прозрачните условия, професионалната оценка и гъвкавите решения превърнаха компанията в пример за новите стандарти в управлението на земеделска земя.

Екипно постижение

„Работата в земеделския сектор не е лесна. Зад всички наши резултати стоят реални хора, отношения и професионализъм“, заяви Николай Минев при получаването на отличието. Той подчерта, че наградата е успех на целия екип:

„Приемам този приз не като крайна цел, а като доказателство, че вървим в правилната посока. Благодаря на екипа на „Агрион” – без вас това нямаше да е възможно.“

Николай Минев притежава дългогодишен опит в международни консултантски компании и на ръководни позиции, което му дава визия за дългосрочно и устойчиво развитие на сектора.

Поредно признание

Отличието е поредното за „Агрион“ от КРИБ. През предишни издания на конкурса „Мистър и Мисис Икономика“ компанията е печелила награди за растеж и принос към развитието на земеделския сектор – доказателство за последователност и устойчиви резултати. Най-престижният бизнес конкурс у нас тази година отбеляза своята 35-та годишнина.