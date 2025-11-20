Студио Actualno:

Изненада на пазарите: Отчетът на Nvidia разби всички очаквания

20 ноември 2025, 10:50 часа 145 прочитания 0 коментара
Американската компания за разработване на електронни чипове Nvidia обяви резултати за третото тримесечие, надхвърлящи очакванията на анализаторите. Нетната печалба за третото тримесечие, приключило в края на октомври, нараства с 65% на годишна база – до 31,9 млрд. долара, се казва в прессъобщение на технологичния гигант. Данните бяха посрещнати положително на Уолстрийт, където акциите на Nvidia поскъпнаха с близо 4% в електронната търговия след края на сесията. Оборотът се увеличава с 62% спрямо същия период на миналата година и достига 57 млрд. долара.

Символ на изкуствения интелект 

Почти неизвестна за широката публика преди три години, Nvidia се превърна в един от символите на революцията, породена от генеративния изкуствен интелект, тъй като нейните графични процесори (GPU), се смятат за незаменим фактор за развитието му.

На фона на засилените през последните седмици опасения, че се надува балон около изкуствения интелект, пазарите очакваха с нетърпение изказванията на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан.

Хуан увери, че продажбите на "Блекуел“ – най-мощния чип на компанията с приложение в изкуствения интелект и облачните услуги – са "над нормата“ и че всички графични процесори, предназначени за облачни платформи, са разпродадени.

"Търсенето на изчислителни мощности продължава да се ускорява“, добави той. "Изкуственият интелект прониква навсякъде и може да прави всичко“, добави той.

Nvidia не очаква забавяне на темпото и прогнозира ръст на приходите от 65% за текущото тримесечие – значително по-голям, отколкото очакват анализаторите.

Компанията от Санта Клара, Калифорния обявява и прогноза за брутен марж между 74,8% и 75,0% за четвъртото тримесечие – ниво, което не е достигала от пет тримесечия.

Пламен Иванов
Уолстрийт Nvidia чипове технологични компании американски технологични компании
