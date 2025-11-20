Две яхти родно производство спечелиха престижен приз

Българската компания Crooze бе сред финалистите на престижните международни награди "The Gussies Electric Boat Awards 2025" и в крайна сметка спечели световния приз в категорията "Концепции и разработки на електрически лодки над 8 м/26ft", утвърждавайки България като участник в глобалния елит на електрическото корабостроене. Добрата новина е, че още една българска разработка получи отличие в конкурса и това е Helios Omega 7.2, като тя е победител в категория до серийни електрически лодки 8 м / 26 ft.

"Това признание означава много за нашия екип – то празнува иновацията, отдадеността и визията зад това, което изграждаме в Crooze. Превърнахме идеите си в инженерни решения, а скиците – в реални изживявания. Така дефинираме същността на Crooze: траен дизайн, съвременна функционалност и електрическа елегантност", споделят от екипа на Crooze Yachts.

Създадена и разработена в България, CROOZE EZ28 е електрическа лодка от ново поколение, която съчетава модерен дизайн, персонализирани решения и високотехнологични системи за управление. Моделът предлага пълна дигитална свързаност чрез мобилно приложение, което осигурява достъп до ключови функционалности – включително управление на батерията, наблюдение в реално време и автоматични софтуерни актуализации.

Другият български победител - Helios Omega 7.2, е открит електрически дневен круизър с две възможни конфигурации на двигателя – с мощност 25 кВт или 50 кВт. Капацитетът на нейната LFP високоволтова батерия може да бъде регулиран между 18 кВт/ч и 54 кВт/ч. Разполага с покрив със слънчев панел, развива макс. скорост от 20 възела и е напълно дигитализирана.

Основани през 2020 г., "The Gussies Electric Boat Awards" са създадени в чест на Гюстав Труве, френски изобретател и създател на първия електрически извънбордов мотор.

През 2025 г. в конкурса участваха 122 електрически лодки от цял свят, като победителите ще бъдат определени чрез гласуване на международно жури (75%) и публичен вот (25%).