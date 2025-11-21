InterContinental Sofia представя „Вкусът на модата“: Италиански стил в кухнята и на подиума

Шеф Лука Малакрида и проф. Мария Джузепина Муцарели гостуват у нас за Седмицата на италианската кухня на 26 ноември с мода, история и изискано меню

Има ли вкус стилът? Ако попитате италианците, отговорът е категорично „да“. На 26 ноември InterContinental Sofia ще го превърне в преживяване с дългоочакваното събитие „Вкусът на модата“ – част от глобалната инициатива „Седмица на италианската кухня по света“. Така хотелът надскача формата на традиционна вечеря, превръщайки я в концептуално събитие, в което културата и кулинарията си партнират в елегантен спектакъл в две действия.

Вечерта започва в 18:00 ч. с ексклузивен поглед към историята на модата, представен от проф. Мария Джузепина Муцарели от Университета в Болоня. Тя ще разкаже за невидимите нишки между традицията и иновацията в облеклото – теми, които подготвят естествената сцена за всичко, което следва.

В 19:30 ч. щафетата поема шеф Лука Малакрида. Италианският виртуоз представя авторско меню, вдъхновено от иконичните колекции на Dolce & Gabbana, Fendi, Moschino и Hermès – меню, в което вкусът носи характер, а всяко ястие е като моден силует. Гостите ще опитат неговият дизайнерски прочит на сардина, представена в двойна текстура – хрупкава панировка и грил – хармонизирана с домати конфи, маслини тагиашки и пикантна майонеза с лайм. Следва паста, създадена като реверанс към сезона: тортело с тиква и кадифен сос Азиаго. Основното ястие демонстрира изчистени линии и богат, но балансиран вкус – средиземноморски лаврак върху нежно картофено пюре, допълнен от грах в масло и ефирен лимонов сос фюме. А десертът е достоен за финал на ревю: шоколадова торта със сладолед от лешник и чътни от горски плодове.

Винената селекция е поверена на BNK Wines, които добавят финеса в чашите и последния щрих към една наистина стилна вечер — преживяване, каквото може да се случи само в InterContinental Sofia.