Изживей магията на зимните олимпийски игри в Милано-Кортина с Fibank и Visa

Visa и Fibank отново обединяват усилия, за да дадат възможност на клиентите си да се потопят в магията на зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина (Италия, 2026) ще се превърнат в незабравимо преживяване за двама от клиентите на Fibank (Първа инвестиционна банка). 10 от най-активните потребители на банковите карти Visa от Fibank ще се сдобият със смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 5G.

Fibank и Visa стартираха промоционална кампания в периода 10.10.2025 – 31.12.2025 г. Общо дванадесет (12) невероятни награди ще бъдат спечелени от клиентите на ПИБ:

2 двойни пакета за зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари 2026 г. В пакетите са включени: самолетни билети, трансфери летище-хотел-летище, 2 нощувки със закуски в 4-звезден хотел, билети за 2 предварително избрани от Visa състезания;

10 броя смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 5G.

В тегленето на наградите автоматично участват всички притежатели на дебитни и кредитни карти Visa от Fibank, които са реализирали плащания на минимална стойност 1500 лв. в периода на кампанията.

За всяка сума от 1500 лв. реализирани плащания с дебитна карта Visa от Първа инвестиционна банка клиентите си осигуряват едно участие в томболата. При плащания с кредитни карти шансът за спечелване на награда е двойно по-голям, като за всеки 1500 лв. оборот, клиентите получават 2 участия в тегленето на наградите. Пълните правила на кампанията са достъпни на сайта на Fibank.

Олимпийският дух обединява нации, вдъхновява поколения и доказва, че човешкият стремеж към върхови постижения няма граници. Всяка победа на Олимпиадата е символ не само на физическа сила, но и на ценности като честност, уважение и непоколебима воля.

Fibank и Visa вървят по съвместния път на високите технологични решения във финансовия свят, но и отговорна социална политика и устойчивост. Дългогодишната подкрепа към българския спорт е залегнала дълбоко в социалната отговорност на Fibank, която е и генерален спонсор на Българския олимпийски комитет (БОК). От своя страна, Visa е официален партньор на олимпийските игри още от 1986 г. И през 2026 г. отбелязва 40-та годишнина на това партньорство. Visa е официален партньор за платежните технологии на игрите и се ангажира да осигурява на феновете и спортистите сигурни, удобни и иновативни начини за разплащане — както на спортните съоръжения, така и извън тях.