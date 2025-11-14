Зеленски отива в Гърция, за да иска Patriot: Атина е готова да даде алтернатива

В ход са интензивни контакти между Атина, Киев и Вашингтон преди планираното посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Атина през следващите дни, пише гръцкото издание Kathimerini. Президентът Зеленски е готов да посети Гърция в неделя, за да поиска две батареи за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot и всички налични изтребители Mirage 2000-5Mk2, уточнява Pronews.

Kathimerini разбира, че миналата сряда е била проведена видеоконференция на високо ниво между гръцки и украински представители, за да се подготви посещението и да се обсъдят нерешените въпроси в двустранните отношения.

Посещението на Зеленски идва след скорошни съобщения за големи енергийни проекти, подкрепени от САЩ, по-специално Вертикалния коридор - тръбопровод, който се очаква да пренася американски природен газ от Гърция до Украйна. ОЩЕ: ЕС членките ще плащат лихви, ако не се използват замразените руски активи: Предупреждение

Гърция и военната помощ за Украйна

През последните 45 месеца война Гърция е снабдявала Киев с излишно отбранително оборудване, включително боеприпаси, пушки, ракети, зенитни оръжия и превозни средства. Атина обаче многократно е отхвърляла искания от Киев, Вашингтон и НАТО за предоставяне на ракетни системи Patriot.

Вместо това Гърция е прехвърлила ракетите Sea Sparrow и Crotale, чийто експлоатационен живот е наближавал края. Тъй като израелските системи за противоракетна отбрана наскоро бяха одобрени за закупуване по програмата Achilles Shield, дискусиите може евентуално да се разширят до евентуален трансфер на по-стари системи OSA-AK, въпреки че подобен ход се счита за преждевременен.

Атина е изправена пред натиск да разшири обучението на пилоти на F-16 за украинските сили. Междувременно Франция е проявила интерес към закупуването на гръцките изтребители Mirage 2000-5 – според съобщенията, за да ги предаде на Украйна – и е отворена да предложи благоприятни условия за допълнителни самолети Rafale, желани от Гърция. ОЩЕ:Германия увеличава драстично помощта си за Украйна, сумата е огромна

Споразумението за сигурност с Гърция

Няколко по-належащи въпроса остават нерешени. Основният сред тях е ратифицирането на двустранното споразумение за сигурност, подписано през октомври между премиера Кириакос Мицотакис и Зеленски. Споразумението все още не е одобрено от гръцкия парламент.

Друг ключов въпрос се отнася до участието на Гърция в списъка с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), инициатива, ръководена от САЩ, за обединяване на средства за закупуване на произведени в САЩ оръжия за украинските въоръжени сили. Атина все още не е отговорила, в очакване на оценка на фискалните разходи от Министерството на финансите.

Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, 17 от 32-те държави членки на алианса – включително Германия, Нидерландия, Канада, Швеция, Норвегия и Дания – са обещали вноски в PURL. Гърция също изрази резерви относно плана на Европейския съюз да помогне на Украйна чрез използване на замразени руски активи, като окончателните решения сега са отложени за началото на 2026 г. ОЩЕ: Германия с допълнителна помощ за Украйна преди зимата