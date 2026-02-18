Това е най-добрата комбинация от храни за вашия мозък

Боровинките често се считат за „суперхрана“ поради високото им съдържание на антиоксиданти, което спомага за здравето на сърцето и мозъчната функция. Тези малки, индигово оцветени плодове със сладко-кисел вкус се считат за едни от най-богатите на хранителни вещества плодове. Те са богати на фибри, витамин C, манган и антиоксиданти и се консумират широко пресни, замразени или в конфитюри, пайове, смутита и печива.

Тъмният шоколад, от друга страна, обикновено не съдържа млечни продукти и е направен от какаови частици, какаово масло и захар, с 50–90% съдържание на какао. Характеризира се с твърда текстура и сложен вкус, вариращ от горчиво-сладък до интензивен какаов вкус, често с нотки на земя или ядки. Висококачествените варианти понякога са хвалени заради нивата си на антиоксиданти, за които е известно, че поддържат здравето на сърцето и подобряват мозъчната функция.

Комбинацията от боровинки и тъмен шоколад

Сега диетологът Дипсика Джайн разказа открито за ползите от комбинирането на тези две изключително полезни съставки. Във видео в Instagram тя пита: „Знаете ли, че самото комбиниране на боровинки с тъмен шоколад може буквално да бъде най-добрата комбинация за вашия мозък?“

След това здравният експерт обяснява полезните свойства на всяка от тях. Тя отбелязва, че включването на боровинки в диетата може да предложи ключова полза: „Намалете възпалението и оксидативния стрес в мозъка си, благодарение на антоцианина, който е тъмният пигментиран цвят тук, който всъщност подобрява кръвообращението към мозъка, подобрява когнитивните способности и паметта ви“, споменава тя.

Оксидативният стрес е вреден дисбаланс между прекомерното количество свободни радикали и недостатъчните антиоксиданти в организма, причинявайки увреждане на клетките, протеините, липидите и ДНК, според доклад на клиниката в Кливланд . Той действа като ключов фактор при хронични заболявания като рак, диабет и Алцхаймер, като същевременно ускорява стареенето. Ключови движещи фактори включват токсините от околната среда, неправилното хранене и стреса.

В същото видео диетологът обяснява какво предлага тъмният шоколад. Тя добавя: „Когато комбинирате боровинката с парче тъмен шоколад, това всъщност съдържа флаваноли и полифеноли. Какаото в тъмния шоколад може да действа като антиоксидант за мозъка ви, като по този начин подобрява паметта ви, осигурява по-добро здраве на мозъка и дори когнитивна функция.“

„Затова започнете да комбинирате тези две неща, ако искате по-остър и по-силен мозък“, заключава тя.

Заедно, тази проста комбинация от боровинки и тъмен шоколад може да предложи вкусен и ефективен начин за естествено поддържане на дългосрочното здраве на мозъка.