Любопитно:

Избраха новия ад хок прокурор

12 декември 2025, 11:31 часа 292 прочитания 0 коментара
Избраха новия ад хок прокурор

Съдия Антон Урумов от Софийския градски съд беше определен за новия ад хок прокурор, който ще разследва главния прокурор и неговите заместници. Изборът беше направен чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) на случаен принцип. Той беше избран между съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

ОЩЕ: Сарафов с опит да реди списъка с ад хок прокурори

Припомняме, че на 7 юли съдия Даниела Талева от Софийския градски съд (СГС) бе избрана на този пост. Тя напусна този пост в началото на този месец - на 7 декември. Талева бе първият специален прокурор, чиято работа бе да разследва сигналите срещу главния прокурор и заместниците му.

11 съдии са изразили желание да станат ад хок прокурор – това са Георги Ушев и Маргаритка Шербанова от Софийски апелативен съд, съдиите от СГС Мирослава Тодорова, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова, както и колегите им от ОС-Варна Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Борислав Сарафов Даниела Талева Антон Урумов
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес