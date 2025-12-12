Избраха новия ад хок прокурор

Съдия Антон Урумов от Софийския градски съд беше определен за новия ад хок прокурор, който ще разследва главния прокурор и неговите заместници. Изборът беше направен чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) на случаен принцип. Той беше избран между съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Припомняме, че на 7 юли съдия Даниела Талева от Софийския градски съд (СГС) бе избрана на този пост. Тя напусна този пост в началото на този месец - на 7 декември. Талева бе първият специален прокурор, чиято работа бе да разследва сигналите срещу главния прокурор и заместниците му.

11 съдии са изразили желание да станат ад хок прокурор – това са Георги Ушев и Маргаритка Шербанова от Софийски апелативен съд, съдиите от СГС Мирослава Тодорова, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова, както и колегите им от ОС-Варна Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров.