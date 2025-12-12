Промяна: И други лекари, извън личните, ще могат да ваксинират децата

Нови промени при имунизациите на деца подготвят от Здравното министерство. Министърът в оставка Силви Кирилов заяви, че се предвижда възможност имунизациите да се правят и от други специалисти, а не както досега - само от личните лекари.

Профилактичните прегледи към момента могат да се извършват и от общопрактикуващ лекар, и от лекар педиатър. Не така стоят нещата обаче с провеждането на задължителни имунизации и реимунизации, които като част от профилактичната дейност и са само в правомощията на общопрактикуващите лекари. Това заяви министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов в Народното събрание.

Ваксини ще могат да поставят всички педиатри

Нови разпоредби предвиждат специалисти педиатри също да могат да поставят ваксини на деца.

"Предвид, че профилактичните прегледи при деца могат да се изпълняват и от специалист по педиатрия, с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Nº 9 от 2019 г . за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, се предлага същата възможност да бъде допусната и за изпълнението на Имунизационния календар, с оглед на това, че задължителни имунизации и реимунизации се прилагат основно при провеждане на профилактичен преглед", заяви министърът.

Задължителни имунизации и реимунизации ще могат да се извършват освен от общопрактикуващ лекар, и от лекар в друго лечебно заведение. Кирилов коментира, че практиката към момента показва, че педиатрите, които провеждат профилактичните прегледи на децата, особено през първите 2 години, прилагат и задължителните им имунизации и реимунизации.

"Считаме, че с въвеждането на тази дейност като част от дейностите на педиатрите ще се допълни и създадения ред в страната по изпълнение на Имунизационния календар в случаите, в които профилактичната медицинска дейност при деца се извършва от лекар педиатър, след насочване от общопрактикуваш лекар", коментира още здравният министър, цитиран от Фокус.

С Наредба Nº 8 от 2016 г ., когато общопрактикуващият лекар не е специалист по детски болести, родителите могат да пожелаят профилактичните прегледи на децата им да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от болница за специализирана извънболнична помощ.

В тази връзка е посочено, че лекарите специалисти от извънболничната помощ могат да извършват профилактични прегледи след насочване от лекаря от първичната извънболнична медицинска помощ.

"За тази дейност в Националния рамков договор е предвидено заплащане на профилактични прегледи на здравноосигурени лица до 18 г . както на общопрактикуващ лекар, така и на лекар-специалист с придобита специалност по педиатрия", добави министър Кирилов.

