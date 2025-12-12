Клуб от елита на Португалия изпреварва Левски и ЦСКА 1948 за ас на Спартак Варна?

Клуб от елита на Португалия опитва да изпревари Левски и ЦСКА 1948 за един от водещите футболисти на Спартак Варна. Става въпрос за тима на Рио Аве, който иска да привлече 23-годишния офанзивен халф на „соколите“ Бернардо Коуто. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Младият португалец почти сигурно ще напусне „Коритото“ по време на зимния трансферен прозорец, но все още няма яснота къде ще продължи кариерата си.

Бернардо Коуто е следен от редица отбори

Левски бе един от първите клубове, за които се заговори, че искат да вземат Бернардо Коуто през зимата. Преди дни обаче се появиха информации, че той е в много напреднали преговори с ЦСКА 1948 и трансферът му в тима от Бистрица е почти сигурен. Сега се оказа, че ръководството на Спартак Варна е получило официална оферта за правата на плеймейкъра от отбора на Рио Аве.

Рио Аве предлага на плеймейкъра по 10 хиляди евро на месец

Според информациите от Рио Аве са предложили и много солидна месечна заплата на Коуто на стойност 10 хиляди евро. За момента обаче той не бърза да приема, тъй като иска да види какви са вариантите му и къде ще бъде най-доброто място за неговото развитие в бъдеще. В момента Рио Аве заема 10-то място в португалската Примейра лига. Интерес към офанзивния полузащитник има от още няколко отбора от неговата родина, но за момента те не са готови да изпратят официална оферта до Спартак Варна.

ОЩЕ: Желан от Левски: През зимата ще видим какво ще стане