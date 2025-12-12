Как изглеждат евробанкнотите? Какви защити имат, как да разпозная истинските?

Евробанкнотите имат номинали 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро и всяка от тях е в различен цвят. Изработени са върху специална хартия от памук, която при допир се усеща различно от обикновена копирна хартия - хартията е плътна и устойчива. Банкнотите са защитени с релеф, воден знак и холограма. Лесно е да се провери - принципът е „ПИПНИ – РАЗГЛЕДАЙ – НАКЛОНИ“.

„Пипни“ - Когато прокарате пръст по банкнотата, частите с печат - особено номинала, буквите и основните мотиви - се усещат леко „изпъкнали“, като релеф. Това е една от основните тактилни защити, предназначени да се различава веднага с ръка.

„Разгледай“ - При визуален преглед на банкнотата, задържайки я срещу светлина, можете да забележите воден знак и сигурна нишка, вградена в хартията. Водният знак при новата серия често съдържа портрет (например на митичната фигура Европа), номинала и архитектурен мотив. Сигурната нишка се вижда като тъмна вертикална ивица, в която може да се прочете цената и символът за евро. При някои номинали предната и задната част на банкнотата са отпечатани така, че при задържане на светлина частите от цифрата на номинала се съединяват - образува се пълна цифра, което е още едно средство за проверка.

„Наклони“ - При леко накланяне на банкнотата възникват допълнителни сигнали за автентичност. При много номинали има холограмна ивица или холограма - при промяна на ъгъла тя показва образи, които се движат: може да се види портрет, символ „€” или номинал, а при по-високи стойности част от цифрите може да променят цвета си. Това ефектно променящо се изображение е трудно да бъде копирано и е важен признак, че банкнотата е истинска.

Освен тези основни методи, има и допълнителни защитни елементи - микронадписи (много малък печат, който се чете с лупа), вложени влакна, мастила, които реагират под ултравиолетова светлина, и други техники, които затрудняват фалшифициране. Всички тези слоеве на защита работят заедно, така че една истинска банкнота трудно да бъде имитирана от фалшификатор.