По-скъпа празничната трапеза в Гърция

Празничната трапеза по Коледа и Нова година ще бъде по-скъпа за гърците тази година, показва проучване на гръцката Национална федерация на потребителите (ИНКА), цитирано в местни медии. Данните сочат общо увеличение на разходите за някои продукти с 16 до 20% спрямо предходната година. Проучването съпоставя и изчислява разходите за типично гръцко коледно меню за четиричленно семейство и не включва допълнителни разходи като електричество или украса – добавки, които, по оценка на федерацията на потребителите, могат да увеличат общата сума с още около 10 евро.

ОЩЕ: Изплащат щедър бонус на пенсионери и социално слаби в Гърция, но има и за българи

Кое с колко е поскъпнало?

Според проучването тази година коледната трапеза се очаква да струва 186.85 евро, или 46.71 евро на човек. Според данните това е приблизително с 30 евро повече от миналогодишните 156.02 евро за същите продукти. Почти всички категории стоки отбелязват поскъпване, като най-явно то се забелязва при месото. Два килограма пуйка струват около 26 евро, агнешките котлети – 34 евро, а наденичките – 12 евро, сочат данните.

Анализът на цените показва още и поскъпване сред десертите. Характерните за страната сладки меломакарона и бели курабии се продават средно за 19 евро за килограм.

За напитките данните показват, че четиричленно семейство изразходва около 30 евро. Цените на бялото саламурено сирене (фета) също е повишена – 6.50 евро за половин килограм, а сиренето гравиера (гръцко твърдо овче или краве сирене) е на цена от 9.90 евро.

ОЩЕ: Провалени преговори: Гръцките фермери засилват блокадите, но всички ги подкрепят

Федерацията на потребителите предупреждава също, че при проучването са използвани цените на основни стоки, като реалните разходи за домакинствата може да са много по-високи, ако се вземат предвид всички допълнителни празнични приготовления.

Хармонизираният индекс на потребителските цени в Гърция, изчисляван от европейската статистическа служба Евростат, се повиши рязко до 2,9 процента през ноември спрямо 1.6% през октомври, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БНТ. Основните причини за възобновяването на инфлационния натиск са повишените цени на храните и услугите, уточнява изданието.

Това развитие се наблюдава въпреки факта, че е започнало прилагането на широко обсъжданата инициатива "Намаление на цените" за над 2 000 продукта в супермаркетите, отбелязва вестникът.