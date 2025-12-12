Любопитно:

12 декември 2025, 11:32 часа 263 прочитания 0 коментара
Подарък за рождения ден на кмета: Пак гори заводът в Орск, който прави снаряди за руската армия (ВИДЕО)

Пожар пламна на 12 декември в механичния завод в руския град Орск, намиращ се в Оренбургска област. Населеното място неведнъж е ставало обект на украински въздушни атаки, най-вече заради намиращата се там петролна рафинерия. Днес местни жители съобщават за голям пожар близо до механичния завод, който произвежда артилерийски снаряди за войната на диктатора Владимир Путин в Украйна. Градските власти и службите за спешна помощ все още не са коментирали какво се случва, но има множество кадри, показващи гъстия облак дим.

Пожар в завод, който прави снаряди и компоненти за ракетни системи

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA геолокализира снимки и видеоклипове от пожара в Орск и установи - той е в помещенията на АО „Механичен завод“, намиращ се на булевард „Мира“ № 4. Обектът е част от „Технодинамика“, дъщерно дружество на „Ростех“.

Според официалната брошура на компанията заводът произвежда над 50% от артилерийските снаряди с определен калибър, произвеждани в Русия. Произвежда и компоненти за ракетни системи с многократно изстрелване.

Регионалното министерство на извънредните ситуации потвърди пожара, но без да уточнява кой завод гори. „Пожар в промишлено съоръжение в Орск се гаси. На мястото са 29 пожарникари и девет единици техника. Няма загинали или ранени. Пожарът не е засегнал работния процес“, гласи информацията.

Кметът на Орск Артьом Воробьов, който днес празнува рожден ден, не е коментирал пожара. Няма информация и в Telegram канала на областния губернатор Евгений Солнцев.

Заводът за снаряди в Орск пламна и през юли

В механичния завод в Орск пожар избухна и през юли тази година. Тогава той възникна в бояджийския цех, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации пред местното издание "Урал56". Пожарът е бил потушен от 20 служители и 8 единици оборудване. Нямаше допълнителна информация за случилото се: Украински дронове не пощадиха 4 военни завода в Тула, пожар и във фабрика за снаряди (ВИДЕО).

През изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е свалила 90 украински дрона. В сводката на военното министерство в Москва Оренбургска област не присъстваше като място на въздушни нападения. Регионът не е и в обновената сводка, касаеща данни от 7 до 9 ч. московско време, в която се посочва, че са били свалени още 5 дрона - 2 над Московска област, два над Каспийско море и един над Калужка област.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия снаряди Оренбург война Украйна пожар Русия оръжие Русия Орск
