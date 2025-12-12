Един от тримата, побеждавали Кубрат Пулев, даде непопулярна прогноза за Кобрата

Един от тримата боксьори, които са побеждавали Кубрат Пулев на професионалния ринг - Дерек Чисора, даде до голяма степен непопулярна прогноза за предстоящия мач срещу Мурат Гасиев. Кобрата ще се качи за 36-ти път на професионалния ринг в петък вечер, за да защитава регулярната си световна титла на WBA. Букмейкърите масово определят Гасиев за изявен фаворит, но Чисора е на друго мнение.

Напук на букмейкърите: Дерек Чисора прогнозира победа за Пулев

Преди срещата Кубрат Пулев бе пратен в девета глуха срещу Гасиев относно шансовете си да спечели двубоя, но според Чисора опитът на българина ще му помогне да спечели. "Кубрат е във форма, очаквам да победи утре. В бокса колкото по-възрастен ставаш, толкова повече опит и зрялост придобиваш. Пулев ще спечели с опит", заяви Дерек Чисора пред bTV от Дубай. Британецът ще бъде в залата, за да гледа на живо двубоя.

Още: Кубрат Пулев - Мурат Гасиев: програма - дата | начален час | телевизия

Дерек Чисора успя да победи Кубрат Пулев през лятото на 2022-ра на "O2 Arena" в Лондон в спектакъл, който продължи пълни 12 рунда. Британецът, който е един от най-силните боксьори в последните години, успя да вземе реванш за загубата си от Пулев през май 2016-та, и то с разделено съдийско гласуване. Така Чисора влезе в компанията на Владимир Кличко и Антъни Джошуа, които също са побеждавали Пулев.

Сега 44-годишният Кубрат Пулев ще опита да запише 33-та победа в кариерата си, но срещу себе си има най-изявения руски боксьор при професионалистите. А битката ще бъде предавана на живо, като пълна информация за това кога и къде да гледате Пулев - Чисора, може да откриете в нашия сайт.

Още: Кубрат Пулев със смазващо предимство пред Мурат Гасиев на кантара преди боксовия сблъсък