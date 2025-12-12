Концертът на Род Стюарт в София: Еуфория, спомен, катарзис и чисто забавление

Род Стюарт не се страхува от възрастта си. Концертът му на 11 декември 2025 г. в столичната зала "Арена 8888 София" не просто припомни кариерата му, а я отпразнува по възможно най-добрия начин. Еуфория, спомен, катарзис и чисто забавление. Това са само част от определенията на публиката след първия гастрол на звездата в България. Сетлистът в София бе пример за това как един артист с толкова дълъг "стаж" превръща сцената в синтез на памет и енергия, а не в ретроспектива или банален бенефис.

Фотограф: Цветан Узунов

80-годишният британски певец започна шоуто си с поредица от бързи песни, от 70-те и 80-те години, сред които "Infatuation", "Tonight I’m Yours", "Some Guys Have All the Luck", "Twisting the Night Away", "I’m Losing You", което раздвижи изпълнената до краен предел зала "Арена 8888 София". В ударното начало бяха включени и "It`s A Heartache" - кавърът на Бони Тейлър, и "It Takes Two" – дуетът с Тина Търнър.

В средната част на шоуто рок легендата изпълни класики като "The First Cut Is the Deepest", "You’re in My Heart" и "Forever Young", с които премина към по-емоционална линия, преди отново да върне високото темпо с "Baby Jane" и "Young Turks". Своеобразна кулминация на концерта беше триптихът "Maggie May", "I’d Rather Go Blind" и "Downtown Train". "Have I Told You Lately" от 1989 г., оригинал на Ван Морисън и една от най-емблематичните балади на Род Стюарат, бе своеобразно обяснение в любов към публиката.

Фотограф: Цветан Узунов

Втората половина на вечерта премина във фънк и диско дух с "I’m So Excited" и "Proud Mary" – в изпълнение на трите беквокалистки, и "Da Ya Think I’m Sexy?", придружена от интеракция с публиката. След като на няколко пъти припомни за своето футболно минало на непрофесионален нападател и голям запалянко, тук Род Стюарт демонстрира своя удар, отпращайки няколко топки в тълпата.

Фотограф: Цветан Узунов

Финалът бе за "Hot Legs", "Sailing" и "Love Train". "В този момент той сякаш напълно се отдръпна от сериозността и настана моментът, когато публиката сякаш получи разрешение да се забавлява без претенции – с танц, с ритъм, с хумор", коментира очевидец на събитието пред БТА. "Love Train" бе придружена от балони, като финал на празника, минал през цялата 65-годишна кариера на Род Стюарт. Самият той демонстрира завидна физическа форма. Два часа не спря да тича по сцената, като смени няколко различни костюма.