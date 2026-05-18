Имотният пазар ИЗТРЪПВА: купувачите вече БЯГАТ

Цените на имотите още са на върха, но сделките вече пропадат. Купувачите мълчат, продавачите се надяват, а пазарът влиза в зона, в която една грешна покупка може да тежи цял живот.

Българите винаги са вярвали в имота като в спасение, сигурност и последна крепост срещу инфлация, кризи и несигурно бъдеще. Само че тази крепост вече започва да прилича на КАПАН. Цените стоят високо, обявите не падат, продавачите чакат „сериозния купувач”. Зад тази привидна стабилност обаче се случва нещо много по-тревожно: хората започват да се отдръпват. Гледат, смятат, плашат се и все по-често НЕ КУПУВАТ.

Цените са горе, но купувачите вече ги няма

По данни на имотния портал Реалистимо средната цена на апартамент в София е около 300 000 евро, а квадратният метър рядко пада под 2700 евро. Това не е просто висока цена, а ПСИХОЛОГИЧЕСКА СТЕНА, след която домът вече не изглежда като мечта, а като присъда с 30-годишна вноска.

Бягството от София вече не спасява никого

Доскоро много купувачи се успокояваха,че ако София стане невъзможна, има Варна, Бургас или Пловдив. Само че и тази утеха започва да се топи. Апартаментите във Варна вече са над 168 000 евро, в Бургас са над 156 000 евро, а в Пловдив средно около 146 000 евро. Това вече не са спокойни резервни варианти. Купувачът пак смята, пак се колебае и пак се страхува да не сбърка.

Алармата вече свети: сделките падат

И тук идва числото, което продавачите не искат да чуят. През първото тримесечие на 2026 г. в страната се са вписани 38 154 продажби, което е СПАД от 15,5% спрямо 2025 г. Това означава, че купувачите натискат спирачката. В София сделките падат с 12,3%, във Варна спадът е още по-тежък - 21,5%, в Бургас е 18%, в Русе - 19,4%, а в Стара Загора - 12,4%. За щастие това все още не е крах, но е първият СТУДЕН ДУШ след години на имотна еуфория.

Продавачите чакат чудо, а купувачите отстъпка

Пазарът влиза в опасна игра на нерви. Продавачите още гледат високите обяви и чакат купувач с пари, а купувачите преглеждат новите обяви за имоти, смятат вноската, лихвата и ремонта. Така замръзването започва тихо: по-малко обаждания, повече огледи без оферта и имоти, които стоят все по-дълго.

„По-евтиният“ град също боли

Русе и Стара Загора все още изглеждат по-достъпни, но спокойствието е измамно. Когато апартамент извън столицата минава 130 000 евро, а местните доходи са значително по-ниски от софийските, сравнението със София вече не е достатъчно. Истинският въпрос е колко местни семейства могат да го купят, без да превърнат кредита в постоянен страх.

Балонът може да не гръмне. Може просто да задуши пазара

Всички си задават големия въпрос: има ли балон? Мнозина чакат зрелищен срив. Но истинската опасност може да не е внезапният удар, а бавното вкаменяване. Цените могат да останат високо месеци наред, сделките да намаляват, купувачите да се страхуват, а продавачите дълго да отказват да отстъпят. Така пазарът не се срутва с гръм, а започва да се задушава тихо.

Дом или КАПАН за цял живот?

Покупката на жилище вече не е просто избор на квартал и квадратура, а тест за нерви, доходи и бъдеще. Когато един дом струва колкото десетилетия труд, той вече не носи само сигурност, а и риск. А най-страшното е, че много хора влизат в този риск от страх, без да премислят възможностите си докрай. Точно така щраква КАПАНЪТ.