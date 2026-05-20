Половината учители са на над 50-годишна възраст

В България има близо 70 000 учители и половината от тях са на над 50-годишна възраст. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за учебната 2025/2026 година.

Тази година общият брой на учителите (вкл. директори и заместник-директори с преподавателска заетост) във всички видове училища е 69 500, от които 68.4% са със завършена образователно-квалификационна степен "магистър".

В учителската професия преобладават жените - 82.0% от общия брой, а 1/3 от всички учители са на възраст 55 или повече години.

Младите учители между 30 и 34 г. са най-малко на брой, а най-много са колегите им във възрастовата група 55 - 59 години.

Разпределението по възраст на учителите е както следва:

Под 30 г - 5520 души

30-34 г - 4835 души

35-39 г - 7037 души

40-44 г - 7506 души

45-49 г - 9831 души

50-54 г - 11 585 души

55-59 г - 12 663 души

60+ г - 10 568 души

Предучилищно образование

Към 31.12.2025 г. в страната функционират 1 829 самостоятелни детски градини, от които 130 частни. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215 400 деца, от които 51.4% са момчета.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез нетния коефициент на записване за учебната 2025/2026 година, е 89.7%. Този показател е най-висок в област Смолян (99.8%), а най-нисък - в област Кърджали (71.6%).

Въпреки поетапното въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст, коефициентът на записване не достига пълен обхват (100%) при нито една от възрастите, но нараства от 90.1% при 4-годишните до 95.6% при 6-годишните.

През учебната 2025/2026 година в частни образователни институции са записани 6 523 деца, или 3.0% от всички записани в предучилищно образование.

Педагогическият персонал, зает в предучилищното образование, е 21 200 хиляди, като детските учители са 84.9% от общия брой. Сред детските учители преобладават жените (99.5%).

Училищно образование

Към 31.12.2025 г. в страната функционират 2 319 училища, от които 125 начални, 1 103 основни, 67 обединени, 115 гимназии, 499 средни, 21 училища по изкуствата, 24 спортни и 357 професионални гимназии. В сравнение с предходната година общият брой на училищата намалява с 10.

Броят на учениците, записани във всички видове училища, е 712 300, от които 16 300 са записани в частни училища. Средно на една паралелка в държавните училища се падат по 22 ученици, а в частните - по 14.

В професионални програми са записани 169 200 ученици, като сред тях преобладават момчетата - 58.0% от общия брой.

Обхватът на училищното образование, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2025/2026 година, е:

93.3% за началния етап на образование;

89.5% за прогимназиалния етап;

84.1% за гимназиалния етап.

Коефициентът за гимназиалния етап възлиза на 85.1% за момчетата и 83.0% за момичетата, като по области варира от 92.8% в Смолян до 56.2% в Сливен.

Основно образование през 2025 г. са завършили 56 500 ученици, а средно - 44 700.

Степен на професионална квалификация е придобита, както следва:

първа степен - от 520 ученици;

втора и трета степен - съответно от 2600 и 21 00 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в област:

„Техника“ (24.1%);

„Информатика“ (18.1%);

„Услуги за личността“ (15.8%);

„Изкуства“ (12.1%);

„Стопанско управление и администрация“ (12.0%).