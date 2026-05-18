Стаж, който не е "на хартия"

Стажантите във Филип Морис България работят по реални проекти

Реална работа в международна компания и ценни напътствия от опитен ментор – това са само две от ярките предимства на стажа във Филип Морис България.

Тазгодишното издание на стажантската програма на компанията вече започна, като надгражда върху успешните резултати досега. Като факта, че 40% от завършилите програмата продължават кариерата си на постоянна позиция в организацията.

Предимствата на стажантската програма са много, но за тях най-добре могат да разкажат хората, които са били част от нея. Тук ви запознаваме с една от двойките ментор-стажант от миналата година: Лила Методиева, мениджър "Бранд и портфолио", и Илияна Георгиева, стажант "Бранд комуникации".

Илияна, с какво те привлече стажантската програма на Филип Морис България?

Илияна: Привлече ме най-вече с възможността да се развивам в международна компания, която подпомага обучението и развитието на младите таланти. Хареса ми, че позицията се припокрива пряко с моята област на обучение и ми дава шанс да приложа знанията си в реална бизнес среда.

Освен това работата изисква активна комуникация и решаване на разнообразни казуси. Именно тези аспекти ме мотивираха да кандидатствам.

Лила, кое е най-ценното, с което стажът във Филип Морис България помага за професионалното бъдеще на стажантите?

Лила: Възможността да работят в една от най-големите интернационални компании, по реални бизнес казуси, да развиват практически умения и да получават обучение и знания, които със сигурност ще им отворят врати в професионалния им път.

Лила Методиева, мениджър "Бранд и портфолио"

Как трябва да се подходи към човек, който тепърва започва професионалния си път?

Лила: С търпение, ясно структурирани насоки, много контекст и постоянна обратна връзка. Важно е да се създаде среда, в която той да се чувства подкрепян и сигурен да задава въпроси.

Илияна, как протече стажът и в какви реални работни ситуации участва?

Илияна: Стажът ми протече изключително динамично и ми даде възможност да участвам в реални проекти, които имаха пряко отражение върху работата на екипа.

Бях активно ангажиранa във всички етапи на проектите – от първоначалната идея до изпълнението. Основната ми роля беше да координирам комуникацията между рекламни и печатни агенции, както и между различни вътрешни екипи.

Какви умения придоби или разви през това време?

Илияна: По време на стажа си успях значително да развия комуникационните си умения, тъй като те бяха ключови за успешното изпълнение на всеки проект.

Научих се да координирам ефективно няколко задачи едновременно, което в началото беше предизвикателство, но с времето се превърна в една от силните ми страни. Развих и способността да се адаптирам бързо в динамична среда и да запазвам спокойствие при по-напрегнати ситуации.

Илияна Георгиева, стажант "Бранд комуникации"

Лила, какви са най-големите предизвикателства пред един ментор?

Лила: Да намери правилния баланс между това да води и да дава свобода, да адаптира подхода си към различни личности и да вдъхва увереност, без да поема работата вместо стажанта.

Менторството е пътешествие, в което най-трудното е да намериш правилния тон – между подкрепа, смелост и свобода.

Какво донесе на самата теб това да си ментор?

Лила: Лично удовлетворение, нова перспектива, развитие на лидерски и комуникационни умения и усещането, че допринасяш за нечий професионален старт. За мен да съм ментор е лидерство, което расте чрез даване.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.