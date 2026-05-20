Московската рафинерия излезе "в отпуск" след украинска атака, тази в Кстово понесе сериозен удар (ВИДЕО)

Московският нефтопреработвателен завод временно е спрял производствените си дейности след мащабната атака с дронове, проведена от Украйна на 17 май. Новината за спирането съобщи агенция Reuters на 19 май, позовавайки се на източници от бранша. Тя идва само няколко дни след като Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви провеждането на съвместната операция с Въоръжените сили (ВСУ), насочена срещу военнопромишлената и горивната инфраструктура в Московска област.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че 12 души са били ранени в близост до нефтопреработвателния завод в район Капотня - при най-голямата атака на Украйна срещу руската столица от повече от година насам.

Два източника от индустрията казват пред Reuters, че макар атаката да не е причинила съществени щети на съоръжението, собственикът на рафинерията „Газпромнефт“ е спрял производството, за да намали рисковете след нападението.

Нефтопреработвателният завод в Москва е преработил 11,6 милиона тона суров нефт през 2024 г.

Как Украйна кара Русия да спира все повече процесите в петролните рафинерии

Временните спирания на нефтопроизводството станаха по-чести в руските петролни рафинерии през последните месеци на фона на засилените украински атаки срещу нефтени съоръжения, които финансират военната машина на диктатора Владимир Путин.

Според данни, събрани от Bloomberg, през април ударите на Украйна по руската нефтена инфраструктура достигнаха най-високото си ниво за последните четири месеца, като бяха регистрирани най-малко 21 нападения срещу нефтопреработвателни заводи, тръбопроводи и нефтени съоръжения в морето.

Поразена е рафинерия на "Лукойл" в Кстово

Ударите продължиха и през май. Днес, 20 май, украински дронове са нанесли удари по нефтопреработвателния завод близо до град Кстово в област Нижни Новгород. Руският опозиционен Telegram канал ASTRA направи геолокализация и потвърди нападението, както и украинският генщаб.

The General Staff confirmed the strike on the AVT-6 primary oil refining unit at the "Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez" refinery in Kstovo. This unit accounts for more than half of the refinery’s total primary processing capacity. pic.twitter.com/4VGnWazjQm — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026

На сутринта жители на Кстово съобщиха за експлозии и пожар. Местните власти добавиха, че учениците в района са преминали днес към дистанционно обучение поради атаката. На родителите също е било препоръчано да не пращат децата си на детска градина.

Геолокализацията сочи, че е поразен обект в югозападната част на рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ (вероятно инсталацията ELOU-AVT - украинският генщаб каза, че е точно тя). Инсталацията ELOU-AVT е основна комбинирана установка за първично рафиниране на нефт в нефтопреработвателните заводи. Нейната основна цел е да подготвя суров нефт и да го разделя на основни фракции (бензин от пряко преработване, керосин, дизелово гориво, газьол и катран).

„Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово беше атакувана и предишния месец - през април 2026 г. Тя е една от водещите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Заводът е от съществено значение за снабдяването на Московската област. Неговият инсталиран капацитет за първична нефтопреработка е приблизително 17 милиона тона годишно. Заводът произвежда над 50 различни продукта, включително автомобилни, авиационни и дизелови горива, както и нефтен битум, парафини и други продукти.

