Кока-Кола ХБК България с две златни отличия от PROGRESSIVE AWARDS 2026

Компанията завоюва първо място в категориите „Най-добър FMCG Производител“ и „Най-добра инициатива за устойчивост“ за „Моят зелен град“

Кока-Кола ХБК България получи две престижни отличия в осмото издание на PROGRESSIVE AWARDS – водещите награди в сектора на бързооборотните стоки, които отличават компаниите и брандовете с най-значим принос за развитието на индустрията и доброто партньорство между търговци и доставчици. Компанията бе отличена в категориите „Най-добър FMCG Производител“ и „Най-добра инициатива за устойчивост“ за дългогодишната си доброволческа програма „Моят зелен град“.

Наградата за „Най-добър FMCG Производител“ е поредно признание за устойчивото развитие на Кока-Кола ХБК България, инвестициите в модернизация и иновации, силното представяне на пазара и приноса ѝ към развитието на категорията безалкохолни напитки.

Отличието бе прието от Чавдар Чорбаджийски, директор „Техническа функция“ в Кока-Кола ХБК България, който благодари от името на екипа на компанията и допълни: „За нас както изминалата, така и тази година са специални. Отбелязахме 60 години Кока-Кола в България – шест десетилетия, в които произвеждаме любимите напитки на поколения българи, растем устойчиво и затвърждаваме доверието и присъствието си в ежедневието на хората. Приемаме наградата и като признание в навечерието на два важни юбилея – 30-годишнината на завода ни в Костинброд и 20-годишнината на завода ни в Банкя – местата, в които се ражда магията на Кока-Кола и в които традицията среща иновациите всеки ден.“

В категорията „Най-добра инициатива за устойчивост“ журито отличи програмата „Моят зелен град“, която през 2025 г. отбеляза своето пълнолетие с доброволчески акции за почистване, залесяване и облагородяване на природни и градски пространства. „Моят зелен град“ обединява служители, партньори на компанията и местни общности около каузата за по-чиста и зелена околна среда. Благодарение на усилията на доброволците в инициативата, през годините са почистени над 1550 дка замърсени терени около водни басейни и над 30 км крайбрежни зони, събрани разделно повече от 11 тона отпадъци, засадени над 3000 дървета - устойчив принос към природата на България.

Наградата бе приета от Мария Микова, мениджър „Външни комуникации“ в Кока-Кола ХБК България, която сподели: „Днес нашата инициатива е истинска общност от хора – стотици наши колеги, партньори и доброволци – които вярват, че положителната промяна започва от малките действия. Заедно засаждаме дървета, преобразяваме пространства и допринасяме за развитието на средата, която ни заобикаля. Но най-важното – даваме добър пример и доказваме, че резултатите казват повече от хиляди думи.“

Двете отличия са признание за последователния ангажимент на Кока-Кола ХБК България да развива бизнеса си устойчиво, да инвестира в модерно производство и иновации и да създава дългосрочна стойност за своите партньори, потребителите, местните общности и икономиката на България. Те надграждат поредицата от признания, които компанията получи тази година като един от водещите работодатели в страната – включително международния сертификат Top Employer за четвърта поредна година, първо място в Employer Branding Awards 2026, златното отличие „Инвеститор в обществото“ на Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ и други.