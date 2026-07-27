Радост в Гърция: ЮНЕСКО призна Олимп за световно наследство

ЮНЕСКО включи гръцкия връх Олимп в списъка си със световно наследство, признавайки най-високата планина в страната за нейната изключителна природна и културна стойност, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Решението беше прието единодушно на 48-ата сесия на Комитета за световно наследство в Пусан, Южна Корея, което прави Олимп един от малкото обекти в света, определени като смесен обект на световното наследство, както заради културното, така и заради природното му значение.

Домът на 12-те олимпийски богове

Почитан в гръцката митология като дом на 12-те олимпийски богове, Олимп е и един от най-богатите на биоразнообразие райони в Европа. Планината е дом на близо 2000 растителни таксона, включително десетки видове, които не се срещат никъде другаде на Земята, както и редки диви животни. ОЩЕ: Огнена стихия унищожи паметник на ЮНЕСКО на крачка от България (ВИДЕО)

Колко са обектите на световното наследство на ЮНЕСКО

С вписването общият брой на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО в Гърция достига 21, включително три смесени обекта. Гръцките власти приветстваха обозначението като забележително международно признание, което ще засили усилията за опазване на природата и ще повиши глобалния профил на един от най-емблематичните пейзажи на страната, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: И боговете от Олимп ще изберат този нектар от нектарини пред амброзията