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Тръгва ли си "Райнметал" от България? Радев се среща с германския военен концерн

23 юли 2026, 11:21 часа 275 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тръгва ли си "Райнметал" от България? Радев се среща с германския военен концерн

Премиерът Румен Радев ще се срещне с представители на ръководството на германския оръжеен концерн "Райнметал" в четвъртък в Министерския съвет, съобщава правителствената пресслужба. В разговора ще участва също вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Припомняме, че на 8 юли властта обяви, че България не разполага с необходимите средства, за да участва в изграждането на заводите за боеприпаси и барут съвместно с "Райнметал" край Сопот и Карлово. По думите на самия Пулев кабинетът "Желязков" не е сключил договор с германския концерн, а само е подписал няколко споразумения. В тази връзка Пулев обеща пълна ревизия на параметрите на споразуменията, а новоучреденото държавно проектно дружество "Иганово", което трябваше да строи заводите и което получи над 40 млн. евро за тази цел, ще бъде закрито.

"Има проблем и с терена, и с финансирането. Не е изцяло защитен и българският интерес - съгласили сме се с всичко, което е поискала германската страна", каза Пулев в ресорната комисия пред депутатите и посочи пример - намалени лицензионни плащания и без изискване да се включват български поддоставчици. "В новите договорености трябва да се промени формулата за финансиране на инвестиционния проект, както и да се защитят по-добре българските интереси", каза министърът на икономиката.

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Иначе споразумението за съвместна инвестиция между държавното ВМЗ и "Райнметал" бе подписано през октомври 2025 г. в присъствието на тогавашния премиер Росен Желязков. Обявената стойност на стратегическия проект тогава бе 1 млрд. евро, а българската страна щеше да държи с 49% от капитала.

Припомнете си цялата предистория тук: Новите заводи с "Райнметал" пропадат заради липса на пари. Започва и пълна ревизия.

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