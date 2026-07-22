Kaufland получи четири награди от престижния конкурс Employer of Choice

Ритейлърът бе отличен в категориите "Employer Branding комуникация" и "CSR инициатива"

С две златни и две сребърни награди международното жури на конкурса Employer of Choice Awards отличи Kaufland България. Конкурсът се организира за седма поредна година и отличава най-добрите проекти, свързани с управлението и развитието на работодателската марка.

Kaufland спечели първите места в категориите "Employer Branding комуникация" и "CSR инициатива". Компанията беше отличена за добре планираната и реализирана кампания за работодателска марка през цялата 2025 г., която успешно достигна до конкретни аудитории със специфични послания.

Съвместната кампания на Kaufland и Българския туристически съюз "Не губи посоката" получи второто златно отличие за ритейлъра. През 2025 г. служителите на Kaufland успяха да премаркират и почистят 400 км туристически маршрути в цялата страна, като през настоящата година инициативата продължава със същата толкова амбициозна цел.

Дългосрочният ангажимент на Kaufland да се превърне в мост между бизнеса и образованието беше отличен от журито със сребърна награда в категорията "Студентски активности & Подбор". Инициативите на компанията в тази област включват уникални за българския пазар академии, менторски програми и стажове, с които студентите получат реален достъп до бизнес средата и до първия си практически опит.

Сребърно отличие получи и политиката на Kaufland в областта на Diversity & Inclusion, с която компанията целенасочено създава условия за приобщаване и развитие на служителите си, независимо от техния пол, възраст, националност, образование и житейски път.