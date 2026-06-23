Край с лиценза на биогаз централа на прочул се покрай "кюлчетата" на Борисов бизнесмен

Лицензът на фирма "Енерджи-2" ООД е отнет от РИОСВ-Стара Загора - това твърди общинският съветник от "Демократична България" (ДБ) Кремена Петрова. Решението е от 16 юни, а компанията е собственост на Иван Ангелов, който е по-известен като собственик на фирма "Градус", която е водещо име в бранша с пилешко месо. Всъщност проверка на Actualno.com в Търговския регистър показва, че Ангелов е мажоритарен съдружник във въпросната фирма. "Енерджи-2" ООД по същество е биогаз централа - инсталация в Нова Загора, която е преработвала предимно вторични животински отпадъци, включително животинска и птича тор, идващи от фирма "Градус".

Ангелов влезе под светлината на прожекторите предвид работата на специална комисия в парламента отпреди вече над 5 години: Илчовски заговори пак - за Бойко Борисов, за сделки и обороти на фирма "Градус" (ВИДЕО)

Петрова добавя, че отнемането на лиценза е заради две нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Първото от тях е за имуществена санкция за невярна отчетност, а второто е приключило със споразумение за санкция за драстично надвишаване на разрешените количества за съхранение на площадката. С решението на екоинспекцията се разпорежда работата на централата да бъде закрита, а дейността ѝ – преустановена, казва Петрова.

"Това е безспорно важна стъпка и признание от страна на контролния орган, че са налице нарушения, за които гражданите на Нова Загора сигнализират от години. Но е важно хората да знаят, че това решение само по себе си не означава автоматично прекратяване на дейността на централата. Решението подлежи на обжалване и предстои да видим как ще бъде изпълнено“, заяви общинският съветник от ДБ.

Искането за налагане на принудителна административна мярка не е само гражданска инициатива. С решение на Общински съвет – Нова Загора беше приета декларация, с която съветниците настояха компетентните институции да предприемат всички предвидени в закона действия за защита на здравето на гражданите и околната среда, включително чрез налагане на принудителна административна мярка спрямо инсталацията.

Според Петрова именно налагането на принудителна административна мярка остава ключовият въпрос пред институциите. "След съдебните решения, след наложените санкции и след решението за прекратяване на регистрацията по Закона за управление на отпадъците е време Министерството на околната среда и водите да покаже, че законът се прилага еднакво за всички. Очаквам компетентните органи да разгледат сериозно искането за ПАМ и да предприемат необходимите действия за защита на обществения интерес", посочи тя.

Според нея процедурата следва да бъде доведена докрай, така че да се гарантира спазването на закона, защитата на околната среда и правото на жителите на Нова Загора на нормална жизнена среда. За гражданите на Нова Загора въпросът вече не е дали има проблем, а дали държавата ще приложи всички предвидени в закона механизми за неговото окончателно решаване.

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