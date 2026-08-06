Финансовото министерство, което трябва да реши за Гергов и Пловдивския панаир: Съдът нищо не ни е казал

"Във връзка със запитвания, свързани с делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер - носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, Ви информираме, че до настоящия момент в Министерството на финансите не са получавани съобщения и съдебни актове, с които Върховният касационен съд предоставя възможност на министъра на финансите да се конституира като процесуален представител на държавата". С тази позиция излязоха от ведомството на Гълъб Донев на 6 август.

Тя идва малко след като редица медии разгласиха обявление, непубликувано в сайта на ВКС, а само в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). То е от 29 юли, когато съдът е дал 7-дневен срок на министъра на финансите да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния интерес в собствеността на "Международен панаир Пловдив". Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката.

Тънкият момент в случая е следният: ако Гълъб Донев откаже да продължи да води делото, то ще бъде прекратено и така ще отпадне последната пречка в Търговския регистър да се впише Георги Гергов като едноличен собственик на Пловдивския панаир. Така бизнесменът, който е почетен консул на Руската федерация в Пловдив, ще може еднолично да взема решения за бъдещето на дружеството.

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МФ твърди, че ще защити държавния интерес

Снимка: Георги Гергов, БГНЕС

Тъй като в Министерство на финансите не са получавани съобщения и съдебни актове, "след тяхното получаване ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес", уверяват от ведомството.

Ако финансовият министър потвърди държавния иск към варненските акции в Пловдивския панаир, ВКС ще трябва да реши първо дали жалбите по делото са допустими. Ако е така, предстои гледане на делото по същество.

В момента тече силна кампания на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" към правителството на Румен Радев да продължи да води делото, което бе започнато от бившия министър на икономиката в кабинета "Денков" Богдан Богданов.

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Делото беше заведено през юли 2023 г. с иск държавата да защити правата си върху акциите на Пловдивския панаир. Богдан Богданов поиска и обезпечителни мерки – спиране на вписването на апорта и запор върху акциите, като поводът бе намерението на община Варна да апортира подарените й от правителството на Бойко Борисов акции в Панаира в дружеството собственик „Пълдин туринвест“, контролирано изцяло от бизнесмена Георги Гергов. На практика това означаваше, че Гергов ще стане собственик на 79% от Пловдивския панаир.