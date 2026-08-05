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Хотелиери се оплакват, че трябва да държат постоянен персонал, искат да могат да наемат хора само за 3-4 часа

05 август 2026, 9:30 часа 316 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хотелиери се оплакват, че трябва да държат постоянен персонал, искат да могат да наемат хора само за 3-4 часа

Експерти от хотелиерския бранш се оплакаха, че Кодексът на труда принуждава българските ресторантьори и хотелиери да държат персонала на постоянен месечен щат, при положение, че много по-удачно би било, ако имат възможност да наемат хора On-Demand, т.е., само почасово, когато има нужда.

Такава теза застъпи Владимир Ников, управител на консултантска компания в хотелиерския бизнес, която управлява хотели на територията на Русия, Средна Азия и Близкия изток.

"От известно време компанията ни прави изследване на сектор Хотелиерство и Ресторантьорство за наш клиент в централна Европа и помолих колегите да включат и България", уточнява Ников.

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Според него данните показват, че трудовата ефективност в България е най-ниска от цяла Европа, но всъщност това не било така.

Без персонал на пълен работен ден, а само почасова заетост

Ников е на мнение, че браншът е хванат в т-нар. "капан на "Задължителния щат"" - "платеното присъствие на празен ход".

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"Кодексът на труда (КТ) принуждава българските ресторантьори / хотелиери да държат персонала на постоянен месечен щат (8 или 12-часови смени). Тъй като заведенията имат остри пикове и дълги „мъртви зони“ през деня, бизнесът у нас е длъжен по закон да плаща заплати и осигуровки за физическо излежаване на часове. Този празен ход изкуствено надува броя на заетите лица в статистиката и срива математическата ефективност на труда", коментира Ников.

Източник: Screenshot/Facebook Хотелиерската група

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Той твърди, че има законова блокада пред легалния "Персонал под наем" (On-Demand Staffing).

"В България законодателството напълно спира навлизането на дигитални платформи (като Zenjob или Brigad), които на Запад позволяват наемането на сервитьор или готвач само за 3-4 пикови часа през легална агенция. На Запад работодателят купува чисти, високопродуктивни часове труд, докато у нас мениджмънтът е принуден да раздува постоянния си щат, за да е сигурен, че ще има хора за петък и събота вечер", пише още Ников.

3 пъти по-малко персонал, по-висока продуктивност

По думите му в над 97% от фирмите в този сектор в България позицията "HR мениджър" не съществува. "Управителят е претоварен едновременно с доставки, каси, клиенти и контролиращи органи. Липсата на професионален подбор и дългосрочна стратегия за управление на хората води до "управление на пожар" – персонал се търси спешно, едва когато някой напусне днес за утре, което изключва всякакъв софтуерен анализ и оптимизация на графиците", твърди Ников.

Той е категоричен, че в България няма криза за персонал. "Има криза на гъвкавостта. Ние сме принудени от закона да поддържаме изкуствен капацитет и да бъдем неефективни. Ако извоюваме легалното почасово заплащане и платформите за персонал под наем, нашите обекти ще работят с 3 пъти по-малко хора, но тези хора ще бъдат двойно по-добре платени, а реалният приход от един обслужен турист най-накрая ще се оптимизира и ще донесе търсената европейска ефективност на бизнеса ни", твърди Ников.

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Хотелиери персонал работници квалифицирани кадри хотелиерство туризъм
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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